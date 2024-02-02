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Spor, Futbol

Hatayspor 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi.

Mustafa Ünal Uysal  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
Hatayspor 3 puanı 3 golle aldı Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Mersin

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

İlk yarı

25. dakikada ceza sahası dışından Bertolacci'nin ortasında penaltı noktasında topla buluşan Eysseric'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

33. dakikada Emre Mor'un pasında sağ çaprazda topla buluşan ve ceza sahasına giren Rohden'in şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

39. dakikada Rivas'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Strandberg meşin yuvarlağı ayağından açınca kaleci Sirigu, kalesinden çıkarak tehlikeyi önledi.

42. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan Görkem Sağlam'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Massanga Matondo, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarı

49. dakikada Hatayspor penaltı kazandı. Rivas'ın sol kanattan ortasına ceza sahasında topa yükselen Strandberg, Ceccherini'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Ömer Faruk Turtay, penaltı noktasını gösterdi.

51. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Strandberg, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 2-0

68. dakikada Eysseric'in ortasında ceza sahasındaki Feghouli, topuk pasıyla topu Can Keleş'e çıkardı. Can Keleş'in sert vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı kornere çeldi.

86. dakikada Fatih Karagümrük farkı bire indirdi. Sol kanattan Can Keleş'in ortasına çıkan Erce Kardeşler topu elinden kaçırdı. Lasagna, önünde bulduğu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1

90+5 dakikada Hatayspor durumu 3-1 yaptı. Dadashov, ceza sahası dışında Doğukan Sinik'i gördü. Doğukan Sinik'in pasında sağ çaprazdan sert vuran Massanga Matondo meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1

Karşılaşmayı Hatayspor 3-1 kazandı.

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