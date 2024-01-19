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Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Can Öcal  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Trendyol Süper Lig'de 21. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: Ümit Öztürk

16.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

19.00 Yukatel Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

21 Ocak Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Bitexen Antalyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Fenerbahçe-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek

19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

22 Ocak Pazartesi:

20.00 Mondihome Kayserispor-İstanbulspor: Cihan Aydın

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