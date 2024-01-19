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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak

VavaCars Fatih Karagümrük ile RAMS Başakşehir FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın karşı karşıya gelecek.

Süha Gür  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak

İstanbul

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde oynadığı son 6 karşılaşmada 5 yenilgi yaşayan VavaCars Fatih Karagümrük, son maçında Beşiktaş'a deplasmanda 3-0 mağlup olmuştu.

Teknik direktör Şota Arveladze yönetimindeki kırmızı-siyahlı ekip, haftaya 20 puanla 17. basamakta giriyor.

Süper Lig'de önemli bir çıkış yakalayan ve son 6 maçında yenilgi yüzü görmeyen RAM Başakşehir ise söz konusu süreci 4 galibiyet ve 2 beraberlikle tamamladı.

Teknik direktör Çağdaş Atan'ın ekibi, 26 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.

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