Fatih Karagümrük, Fatih Kurnaz'ı transfer etti

Istanbul
Spor Toto Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Fortuna Sittard'dan Fatih Kurnaz'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Karagümrük'e hoş geldin Fatih Kurnaz. Fortuna Sittard takımından 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Fatih Kurnaz'ı renklerimize bağladık." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.