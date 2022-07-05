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Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Avusturya’nın Graz kentindeki Merkür Arena Stadı’nda Mol Fehervar takımı ile oynanan hazırlık karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük, Fatih Kurnaz'ı transfer etti

Emrah Oktay   | 05.07.2022
Fatih Karagümrük, Fatih Kurnaz'ı transfer etti

Istanbul

Spor Toto Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Fortuna Sittard'dan Fatih Kurnaz'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Karagümrük'e hoş geldin Fatih Kurnaz. Fortuna Sittard takımından 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Fatih Kurnaz'ı renklerimize bağladık." ifadeleri kullanıldı.

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