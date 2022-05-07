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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük sahasında 3 golle kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Emre Doğan   | 07.05.2022
Fatih Karagümrük sahasında 3 golle kazandı Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

Bu sonuçla ligde 3'ü üst üste olmak üzere 16. galibiyetini alan Fatih Karagümrük, puanını 56'ya çıkardı. Süper Lig'de 22. yenilgisini yaşayan Göztepe ise 28 puanda kaldı. Sarı-kırmızılı takımın küme düşmesi daha önce kesinleşmişti.

6. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Caner Erkin'in sol kanatta son çizgiden yaptığı ortaya Pesic'in ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

31. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Pesic'in kafayla indirdiği topu kontrol eden Borini, ceza yayının solundan uzak köşeye yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısını Fatih Karagümrük, 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

47. dakikada Göztepe beraberliği sağladı. Halil Akbunar'ın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Baku'nun ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşta, top filelere gitti: 1-1.

51. dakikada Biraschi'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Emre Mor, hızla ceza yayı önüne hareketlendi. Emre'nin ceza sahasının biraz gerisinden uzak köşeye çıkardığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

64. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Caner Erkin'in ceza sahası içi sol çaprazda kullandığı endirekt serbest vuruşta Kerim Alıcı'dan seken topa arka direkte Burak Bekaroğlu kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Arda Özçimen'in ayağıyla müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

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