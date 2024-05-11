Süper Lig'e yükselen Göztepe, kupasını aldı

İzmir
Ligin 32. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Göztepe, 34. ve son hafta karşılaşmasında Gürsel Aksel Stadı'nda Bodrum FK'yi konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını Kenan Özer'in penaltıdan attığı golle 1-0 geride tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 90. dakikada Atınç Nukan'la eşitliği sağladı. Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
Müsabakanın ardından Süper Lig'e yükselme coşkusunu bir kez daha tribünleriyle paylaşan Göztepeli futbolcular, taraftarlarla "İsyan Marşı"nı söyledi.
Daha sonra soyunma odasına giden sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet, kupa töreni için kurulan platforma tek tek davet edildi.
Kulüp başkanı Rasmus Ankersen'in de yer aldığı törende sarı-kırmızılı ekibe madalyaları ve kupası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından verildi.
Göztepeli futbolcular, takım kaptanları Atınç Nukan, İsmail Köybaşı ve Yalçın Kayan tarafından kaldırılan kupa ile tribünleri dolaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.