Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 yendi

İstanbul
9. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Emre Mor'un şutunda top yan direkten oyun alanına döndü. Atağın devamında savunma topu kornere uzaklaştırdı.
18. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Diedhiou'nun vuruşunda top direkten döndü. Atağın devamında ikili mücadelede Diedhiou yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
19. dakikada topun başına geçen Diedhiou'nun vuruşunu kaleci Viviano çıkardı.
38. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Rakip yarı sahanın ortalarından kullanılan serbest vuruşta Burak'tan seken topu önünde bulan Efecan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan arka direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
44. dakikada soldan ceza sahasına giren ve rakibinden sıyrılan Adnan Uğur'un plase şutunda kaleci Serkan topu iki hamlede kontrol etti.
Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
53. dakikada soldan Candeias'ın yerden ortasına penaltı noktası civarında Efecan Karaca'nın sol ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
55. dakikada Emre Mor'un ceza sahası dışında yerden şutunda top az farkla yandan auta gitti.
85. dakikada Musa'nın pasıyla penaltı noktası civarında müsait durumda topla buluşan Samed Onur'un yerden şutunda, kaleci Serkan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Volkan Demirel: Sezonu böyle bitirmek istemezdik
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Volkan Demirel, sezonu galibiyetle bitirmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, 2 takımın da maç içerisinde farklı formasyonlara geçtiğini belirterek, "Bizim ilk dakikalarda 2-3 net pozisyonumuz vardı. OInları atsak skor farklı olacaktı. Oyun planı olan bir takıma karşı bir şekilde kırılıyorsunuz. Kırılma anları vardı. 20 ile 35. dakikalar arası Alanyaspor oyuna hükmetti. Sonra kontrolü ele aldık. Golden sonra oyun bize döndü. Pozisyon olarak bizim adımıza zengin bir maçtı. Sezonu böyle bitirmek istemezdik." diye konuştu.
Sanchez: "Avrupa'da yer almak istedik ama olmadı"
Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez, Avrupa kupalarında yer almak istediklerini ama bu hedefi gerçekleştiremediklerini aktardı.
Zor bir maç olacağını bilerek müsabakaya hazırlandıklarını anlatan Sanchez, şunları kaydetti:
"Maçtan önce ortada farklı bir senaryo ve başarı vardı. İki takım da birbirini tanıyordu. Bu durum sahada işi zorlaştırdı. Rakip maç başında net pozisyonlar yakaladı. Daha sonra kontrolü ele aldık ve golü bulduk. Bugün kazandık. Takımla gurur duyuyoruz. Avrupa'da yer almak istedik ama olmadı. Kulüp puan rekoru kırdık. Alanya camiasına bizlere verdiği fırsattan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Sezon başında görev yapan hocalarımıza da teşekkür etmek istiyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.