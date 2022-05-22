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Spor, Basketbol

Avrupa şampiyonu Anadolu Efes, Türkiye'ye döndü

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olan Anadolu Efes'e yurda dönüşte coşkulu bir karşılama yapıldı.

Erkan Tiryaki   | 22.05.2022
Avrupa şampiyonu Anadolu Efes, Türkiye'ye döndü

Ankara

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dörtlü Final'in şampiyonluk maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'i 58-57 yenen lacivert-beyazlılar, İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'nda uçağın yanaştığı yolcu kapısında bando eşliğinde çalınan marşlarla karşılanan kafileye çiçek verildi.

Havalimanı çıkışında da çok sayıda taraftar lacivert-beyazlı takıma tezahüratlar yaparak sevgi gösterilerinde bulundu.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, havalimanında yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Türk milletinin kalbinin bizimle attığını biliyorduk. Çok büyük bir iş başardık. Avrupa basketbol tarihine geçti bu takım. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Umarım Türkiye'de bu tip başarılar devam eder. Bir spor adamı olarak Türkiye'yi temsil ettiğim için mutluyum. İnşallah daha büyük başarılar Türkiye'ye gelir. Dün akşamdan beri inanılmaz bir sevgi var. Üst üste ikinci Avrupa Ligi şampiyonluğumuzu coşkuyla karşıladılar. İnşallah bu devam edecek."

Lacivert-beyazlıların takım kaptanı Doğuş Balbay ise çok gururlu olduklarını belirterek, kendilerini destekleyenlere teşekkür etti.


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