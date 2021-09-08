Dolar
8.44
Euro
9.97
Altın
1,797.97
ETH/USDT
3,329.00
BTC/USDT
45,975.00
BIST 100
1,446.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro oldu

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktörlük görevine Nestor El Maestro'yu getirdi.

Etem Geylan   | 08.09.2021
Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro oldu

İzmir

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi bugün gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak. Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

Göztepe, 31 Ağustos'ta teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayırmıştı.

Son olarak Suudi Arabistan'ın El Taawon takımında görev yapan 38 yaşındaki Sırp teknik adamın kariyerinde Spartak Trnava ile 2017-2018 sezonunda Slovakya Ligi şampiyonluğu bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Son günlerde artan solunum yolu enfeksiyonu ile Kovid-19 karıştırılabiliyor
Kovid-19'un 'Mu' ve diğer varyantlarına karşı en etkili silah tam doz aşı
VLP temelli yerli aşıyı geliştiren bilim insanından çağrı: Türk aşısı gelene kadar mevcut aşıları olun
Sahte aşı kartı veya PCR testi kullananlar ne suçu işliyor, cezası nedir
Prof. Dr. Özkurt: Kurallara uymamak Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını artırıyor

Benzer haberler

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro oldu

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro oldu

Trabzonspor'un Galatasaray maçındaki gol güvencesi Nwakaeme

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Kana Bıyık ile yollarını ayırdı

Yeni Malatyaspor santrfor Walter Bwalya'yı transfer etti

Yeni Malatyaspor santrfor Walter Bwalya'yı transfer etti
Yeni Malatyaspor, Mounir Chouiar'i transfer etti

Yeni Malatyaspor, Mounir Chouiar'i transfer etti
Alanyaspor Emre Akbaba'yı Galatasaray'dan bir yıllığına kiraladı

Alanyaspor Emre Akbaba'yı Galatasaray'dan bir yıllığına kiraladı