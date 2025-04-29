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Spor, Futbol

Göztepe'nin "haylaz" taraftarı, takımını ilk kez tribünden destekledi

Göztepe'nin Beşiktaş ile oynadığı maçı izlemek için stada gizlice giren ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan 14 yaşındaki Yiğit Çetin, sarı-kırmızılı ekibin RAMS Başakşehir karşılaşmasını tribünden izlemenin heyecanını yaşadı.

Gökhan Düzyol  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
Göztepe'nin "haylaz" taraftarı, takımını ilk kez tribünden destekledi

İzmir

Göztepe'nin Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı maçı izlemek için stada gizlice giren ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan 14 yaşındaki Yiğit Çetin, sarı-kırmızılı ekibin RAMS Başakşehir karşılaşmasını tribünden izlemenin heyecanını yaşadı.

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AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Yiğit, Gürsel Aksel Stadı'nda dün oynanan maçı Çankırı ile beraber takip etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çankırı, Yiğit'in depremzede bir ailenin çocuğu olduğunu ifade etti.

Yiğit Çetin'in heyecanlı bir çocuk olduğunu aktaran Çankırı, heyecanını farklı zeminlere sürüklenmesini engelleyerek onu kazanma duygusuyla hareket ettiklerini vurguladı.

Gençlere doğru olanı incitmeden anlatmak gerektiğini aktaran Çankırı, şunları kaydetti:

"Yiğit'in o mutluluğu her şeye bedeldi. Çünkü Türkiye, genç ve dinamik bir nesle sahip. Onları kırmadan sevmeli ve sahip çıkmalıyız. Bizim gençlerimize gönlümüz de kapımız da her daim açık."

Çankırı'nın hediye ettiği formayı giyen Yiğit ise stada gizlice girmesinden dolayı İl Emniyet Müdürü Celal Sel'den özür diledi.

Çankırı sayesinde ilk kez Göztepe'nin maçını izlediğini aktaran Yiğit, "Hiç maça gitmemiştim. Hep stat çevresinde taraftarın seslerini duyuyordum. Amacım kimseyi zora sokmak değildi." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 25 Nisan'da Yiğit Çetin'i evinde ziyaret ederek maça davet etmişti.

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