Euro
10.06
Dolar
8.52
BIST 100
1,447.64
Altın
1,778.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Göztepeli futbolcu Obinna: Umarım bizim için başarılı bir sezon geçer

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Nijeryalı oyuncusu Obinna Nwobodo, başarılı bir sezon geçirmeyi umduklarını söyledi.

Ali Korkmaz   | 13.08.2021
Göztepeli futbolcu Obinna: Umarım bizim için başarılı bir sezon geçer Fotoğraf: Ömer Evren Atalay / AA

İzmir

Ligde 15 Ağustos Pazar günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde devam etti.

Sarı-kırmızılı ekibin Nijeryalı futbolcusu Obinna, antrenmandan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezon için takım olarak hazır olduklarını belirterek, "Umarım bizim için başarılı bir sezon geçer." dedi.

Taraftarların desteğini hissetmenin çok önemli olduğunu kaydeden Obinna, "Bizim 12. adamımız, bizim için çok değerliler. Onların statta olacağını, bizi sürekli destekleyeceklerini bilmek çok değerli. Umarım hep birlikte hedeflerimize varırız." diye konuştu.

Obinna, performans açısından hep iyi olmak istediğini belirterek, "Kendimi geliştirmek istiyorum. Hocalarımı sürekli dinliyorum ve her geçen gün daha iyi olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı oyuncular, daha sonra taktik çalıştı.

Göztepe'de sakatlığı bulunan Dzenan Burekovic, hazırlıklarına takımdan ayrı devam etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 21 bin 372 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 594 kişi hayatını kaybetti
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, organ nakli yaptırmış kişilere üçüncü doz Kovid-19 aşısı olmayı tavsiye etti
Nevşehir'deki 14 sivil toplum kuruluşundan ortak 'aşı yaptırın' çağrısı

Benzer haberler

Göztepeli futbolcu Obinna: Umarım bizim için başarılı bir sezon geçer

Göztepeli futbolcu Obinna: Umarım bizim için başarılı bir sezon geçer

Altay, teknik direktör Mustafa Denizli ve yeni futbolcular için imza töreni düzenledi

Fenerbahçeli Pelkas sahalardan 3-4 hafta uzak kalacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon statüsü yayımlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon statüsü yayımlandı
Gaziantep'te 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gaziantep'te 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı