Euro
10.26
Dolar
8.42
BIST 100
1,451.84
Altın
1,881.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Göztepe'de kiralık sözleşmesi sona eren Peter Zulj taraftarlara veda etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Belçika'nın Anderlecht takımından kiraladığı Peter Zulj, sarı-kırmızılı taraftarlara veda etti.

Ali Korkmaz   | 22.05.2021
Göztepe'de kiralık sözleşmesi sona eren Peter Zulj taraftarlara veda etti

İzmir

Peter Zulj, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Her şey için çok teşekkür ederim. Başarılarınızın devamı dileği ile hoşça kal şanlı Göztepem." ifadelerini kullandı.

Ara transfer döneminde sarı-kırmızlı ekibe dahil olan Avusturyalı futbolcu, ligde 16 maçta 4 gole imza attı.

Mehmet Sepil'e destek

Öte yandan Göztepeli taraftarlar haziran ayında başkanlığı bırakacağını açıklayan Mehmet Sepil'in göreve devam etmesi için sosyal medyada desteklerini sürdürüyor.

Göztepeli İşadamları Derneği de Gürsel Aksel Stadı'na Sepil'in fotoğrafının olduğu "Elini elimizden çekme" yazılı pankart astı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 782 bini aştı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 589 bin 224'e yükseldi
Dünya genelinde 1 milyar 600 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Tayland’da 'dedektör köpekler' Kovid-19'la mücadele kapsamında göreve başladı
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 4 bin 194 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Göztepe'de kiralık sözleşmesi sona eren Peter Zulj taraftarlara veda etti

Göztepe'de kiralık sözleşmesi sona eren Peter Zulj taraftarlara veda etti

Sivasspor, Max Gradel ile sözleşme yeniledi

Milli futbolcular Dorukhan ve Rıdvan'dan EURO 2020 değerlendirmesi: Gruptan çıkacağımıza inanıyoruz

A Milli Futbol Takımı'nda EURO 2020 mesaisi sürüyor

A Milli Futbol Takımı'nda EURO 2020 mesaisi sürüyor
Burak Elmas: Yeni bir teknik direktörle anlaşılması durumunda sözleşmeyi iptal edeceğiz

Burak Elmas: Yeni bir teknik direktörle anlaşılması durumunda sözleşmeyi iptal edeceğiz
Ozan Kabak Liverpool'da kalmak istiyor

Ozan Kabak Liverpool'da kalmak istiyor