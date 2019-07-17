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Spor, Futbol

Gençlerbirliği'nden gazi ve şehit ailelerine ücretsiz kombine

Gençlerbirliği Kulübü, Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda gazi ve şehit ailelerinin ücretsiz kombine kart alabileceğini duyurdu.

Erkan Tiryaki   | 17.07.2019
Gençlerbirliği'nden gazi ve şehit ailelerine ücretsiz kombine

İstanbul

Gençlerbirliği Kulübü, Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda gazi ve şehit ailelerinin ücretsiz kombine kart alabileceğini duyurdu.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlıların Eryaman Stadı'nda oynayacağı iç saha maçları kombine biletlerinin maraton tribünü için 750, kapalı tribün için 1000 lira olduğu belirtildi.

Kombine kartlarda bütün öğrenciler ve kadın taraftarlar için de yüzde 50 indirim yapılacağı belirtilen açıklamada, "Gazi ve şehit aileleri kombine biletleri ücretsiz temin edebilecektir." denildi.


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