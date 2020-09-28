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Spor, Futbol

Gaziantep FK'li futbolcu Furkan Soyalp: Trabzonspor'u yenip milli takım arasına moralli girmek istiyoruz

Süper Lig'in 4. haftasında 2 Ekim Cuma günü Trabzonspor'u konuk edecek Gaziantep FK'de orta saha oyuncusu Furkan Soyalp, rakiplerini yenip milli takım arasına moralli girmek istediklerini söyledi.

Mehmet Akif Parlak   | 28.09.2020
Gaziantep FK'li futbolcu Furkan Soyalp: Trabzonspor'u yenip milli takım arasına moralli girmek istiyoruz Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

Gaziantep FK, Süper Lig'in 4. haftasında 2 Ekim Cuma günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tesislerinde sürdürdü.

Furkan Soyalp, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 3'üncü haftada Göztepe ile berabere kaldıklarını, bunun için üzgün olduklarını aktardı.

Lige kötü bir başlangıç yaptıklarını belirten 25 yaşındaki oyuncu, şöyle konuştu:

"Geçen yıl da takım kötü başlamıştı ama iyi bir yerde bitirdi. İnanıyorum ki bu takım yine üzerine koyarak daha iyi işler yapabilir. Çalışma azmimizi biraz daha yüksek tutarak istediğimiz seviyeye geleceğiz. Trabzonspor, güçlü bir ekip ama ligde güç skalası çok değişti. Herkes herkese karşı puan alabilir. O gün kim saha içinde daha çok mücadele ediyorsa o puan alıyor. İç sahada daha motive ve kuvvetliyiz. Rakibi yenip milli takım arasına moralli girmek istiyoruz. Mümkünse 3 puan, değilse 1 puan almak istiyoruz. Uzun milli takım arasında moral çok iyi oluyor."

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