Euro
6.84
Dolar
6.09
BIST 100
110,259.80
Altın
1,673.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Gaziantep FK, Trabzonspor'u konuk ediyor

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile mücadele edecek.

Kerem Kocalar   | 06.03.2020
Gaziantep FK, Trabzonspor'u konuk ediyor

Gaziantep

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile mücadele edecek.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda yarın saat 17.00'da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligin ilk yarısındaki karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrılan Gaziantep temsilcisi, yarınki maçta ise taraftar desteğiyle galibiyete ulaşmanın hesaplarını yapıyor. 

Muğdat ve Jefferson oynayabilir

Gaziantep FK'de sakat oyuncuların iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Sezon başından Galatasaray'dan transfer edilen ancak hazırlık maçlarında yaşadığı sakatlık nedeniyle yeni takımının formasını henüz resmi maçlarda sırtına geçiremeyen Muğdat Çelik'in tedavisi tamamlandı ve bir süredir takımla idmanlara katılıyor.

Öte yandan ligin ilk yarısında sakatlanan ve yaklaşık 2,5 aydan beri formasına hasret kalan Junior Jefferson'ın iyileştiği ve takımda görev alabilir seviyeye geldiği bildirildi. Muğdat Çelik ile Jefferson, Trabzonspor maçında görev alabilmek için teknik direktör Marius Sumudica'dan talimat bekleyecek.

Geçen haftaki Medipol Başakşehir maçında hastalığı nedeniyle kadroda yer almayan Muhammet Demir'in iyileştiği ve görev verilmesi halinde sahada olabileceği aktarıldı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa sığınmacılar gelmesin diye 'değerlerini' Yunanistan'da askıya aldı
Salgın hastalıklar Nijerya'nın gerçeği
Salgın Çin'de hız kesti, yüzleşme sırası dünyada
İdlib krizi ve NATO'nun pozisyonu
Arjantin’de yeni Kirchnerizm ve IMF ile ilişkiler

Benzer haberler

Gaziantep FK, Trabzonspor'u konuk ediyor

Gaziantep FK, Trabzonspor'u konuk ediyor

Yeni Malatyaspor, Konyaspor'u ağırlayacak

Fenerbahçe ile Denizlispor 40. randevuda

Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor
Gençlerbirliği'nde hedef Antalyaspor'u yenip, düşme potasından tamamen uzaklaşmak

Gençlerbirliği'nde hedef Antalyaspor'u yenip, düşme potasından tamamen uzaklaşmak
Trabzonspor deplasmanda yenilmezliğini sürdürmek istiyor

Trabzonspor deplasmanda yenilmezliğini sürdürmek istiyor