Gaziantep FK, sahasında Kayserispor'u tek golle geçti

Gaziantep
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Bellona Kayserispor'u ağırladı
2. dakikada Emre Taşdemir'in sol kanattan gönderdiği pasla topla buluşan Okereke'nin yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Bilal Bayazit'te kaldı.
4. dakikada Cardoso'nun orta sahadan gönderdiği pasla meşin yuvarlakla buluşan Mane'nin yaptığı sert vuruşta kaleci topu kaleci Mustafa Burak Bozan kontrol etti.
31. dakikada Ali Karimi'nin sağ kanattan ortasında Cardoso'nun ceza sahasında bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Mustafa Burak Bozan uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 berabere sonuçlandı.
İkinci yarı
52. dakikada Soresco'nun şutunda savunmaya çarpan topla buluşan Okereke'nin vuruşunda top, filelerle buluştu: 1-0.
56. dakikada Cardoso'nun sol kanattan ortasında Nazon'un vuruşunda topu kaleci Bilal Bayazit, kornere gönderdi.
79. dakikada Karimi'nin ceza sahası yayı üzerinden verdiği pasla buluşan Bakohen'nin vuruşunda topu, kaleci Mustafa Burak Bozan uzaklaştırdı.
Karşılaşma Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
"Maçın genelinde daha iyi olan taraf bizdik"
Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sergej Jakirovic, maçın genelinde iyi oynadıklarını ancak şanssız olduklarını söyledi.
Jakirovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncularının iyi mücadele ettiğini ancak skor üretemediklerini belirtti.
Gaziantep FK kaleci Mustafa Burak Bozan'ın önemli kurtarışlar yaptığına değinen Jakirovic, "Bugün bizim adımıza şanssız bir maç oynandı. Maçın genelinde daha iyi olan taraf bizdik, 6 net gol fırsatı yakaladık ama değerlendiremedik. Rakip kaleci kurtarışlar yaptı onları tebrik ediyorum." dedi.
Jakirovic, sıkı çalışmaya devam ederek sonraki maçlarda girdikleri pozisyonları iyi değerlendirmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.