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Spor, Futbol

Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçında 'kural hatası' yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuracak

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü (FK), Gençlerbirliği karşılaşmasında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonuna başvurmaya hazırlanıyor.

Adsız Günebakan   | 27.01.2020
Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçında 'kural hatası' yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuracak Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Gaziantep

Kulüpten yapılan açıklamada, hakem hatalarının kulüp ve taraftarları hayal kırıklığına uğratmaya devam ettiği belirtildi.

Türk futboluna ve değerlerine büyük saygı duyulduğunun aktarıldığı açıklamada, "Kulübümüz, ülkemizde kullanılmaya başlanan 'VAR' sistemine rağmen haftalardır süregelen ve sonucu direkt olarak etkileyen hakem hatalarından dolayı ne yazık ki kritik puan kayıpları ve bunun doğal sonucu olarak maddi zarara uğramaktadır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada kulübün sezon başından beri benzer durumları yaşadığı ileri sürülerek, şu görüşler paylaşıldı:

"Gaziantep Futbol Kulüp olarak, sezon başından bu yana birçok kez canımız yanmış olsa da hakemlerimize olan inancımızdan ve Türkiye Futbol Federasyonuna olan saygımızdan dolayı sessizliğimi korumayı başarmıştık. Ancak Gençlerbirliği maçında yaşanan penaltı pozisyonundaki kararın 'kural hatası' olduğu konusunda Türkiye Futbol Federasyonuna gerekli başvuruları yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Açıklamada, Merkez Hakem Kuruluna da çağrıda bulunularak, şunlar kaydedildi:

"Son zamanlarda Süper Lig'de birçok güzide kulübümüzün, hakem hatalarından dolayı yaptığı açıklamaları ve bu ortamın Türk futbolumuza zarar verdiği düşüncesini taşımaktayız. Bu doğrultuda Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulumuza çağrıda bulunarak, Kulüpler Birliği nezdinde yaşanan hatalarla ilgili tüm kulüp temsilcilerimizle bir toplantı gerçekleştirilmesini talep etmekteyiz."

Süper Lig'in 19. haftasında Eryaman Stadı'ndan oynanan karşılaşmayı ev sahibi Gençlerbirliği 1-0 kazanmıştı.

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