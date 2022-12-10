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Spor, Futbol

Galatasaraylı Yusuf Demir, Süper Lig'de şampiyonluğa inanıyor

Galatasaray'ın genç futbolcusu Yusuf Demir, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Emrah Oktay   | 10.12.2022
Galatasaraylı Yusuf Demir, Süper Lig'de şampiyonluğa inanıyor

Antalya

Yusuf, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada gerçekleştirilen Antalya kampında Spor Toto Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor ile yaptıkları hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İki gol attığı müsabakayı değerlendiren 19 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, "Maça iyi başlamadık ama ikinci yarı iyiydik. Bence maçı kazanmamız gerekirdi." dedi.

Sezon başında geldiği Galatasaray'da çok iyi karşılandığını aktaran Yusuf Demir, "Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım sezon sonunda şampiyon olacağız. Her gol futbolcuyu moral olarak etkiler. İlk gollerimi attığım için mutluyum. İnşallah devamı gelir." diye konuştu.

Yusuf, takımda birçok yıldız oyuncunun olduğunu vurgulayarak, "Takımdaki ağabeylerimiz gençlere yardımcı olmak istiyor. Diğer takımlar nasıl bilmiyorum ama bizim takım sıcak kanlı. Şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah bu amacımıza ulaşırız." ifadelerini kullandı.

Avusturya Milli Takımı'nı seçtiği için yerli statüsünde oynayamayan sarı-kırmızılı futbolcu, yabancı kuralıyla ilgili düşüncesinin sorulması üzerine, "Bununla ilgili bir düşüncem yok. Bu konuyu benimle değil, yönetimlerle konuşun." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de uygulanan yabancı oyuncu sayısıyla ilgili ise Yusuf, "Türkiye Futbol Federasyonunda çalışmıyorum. Bence onlara sorun." yanıtını verdi.


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