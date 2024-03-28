Dolar
32.31
Euro
34.92
Altın
2,207.93
ETH/USDT
3,578.60
BTC/USDT
70,920.00
BIST 100
9,061.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla’nın Marmaris ilçesinde halka hitap ediyor
logo
Spor, Futbol

Galatasaraylı Vinicius, Okan Buruk ile beraber çalışmaktan memnun

Galatasaray'ın kiralık olarak İngiliz ekibi Fulham'dan kadrosuna kattığı Carlos Vinicius, Okan Buruk ile çalıştığı için memnun olduğunu ve şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Can Öcal  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
Galatasaraylı Vinicius, Okan Buruk ile beraber çalışmaktan memnun

İstanbul

GS TV'ye özel açıklamalarda bulunan Brezilyalı santrfor, Trendyol Süper Lig'de şampiyon olmayı amaçladıklarını belirterek, "Tabii ki ilk hedefimiz önümüzdeki lig maçı olan Hatayspor karşılaşması. Biz hep önümüzdeki ilk maça odaklanırız. Ligi kazanmak için de bütün maçlarımızı kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa maçında attığı golle ilgili konuşan Vinicius, "İnsanlar, Kasımpaşa'ya attığım golü Mitroglou'nun attığı gole benzetti. Ben de bir araştırma yaptım ve o golün Galatasaray'ı şampiyon yapan gollerden biri olduğunu öğrendim. Umarım benim golüm de öyle olur. Umarım o gol, bizim şampiyon olmamıza yardımcı olur." diye konuştu.

"Okan hocanın liderliğinde şampiyon olabileceğimize inanıyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ilgili görüşlerini de aktaran Vinicius, "Okan hoca ile beraber çalışmak kolay. Kendisi üst düzey futbol da oynadı. O nedenle isteklerimizi ve bize nasıl davranması gerektiğini çok iyi biliyor. Bizi çok iyi anlıyor ve bize liderlik ediyor. Okan hocanın liderliğinde şampiyon olabileceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, kabri başında anıldı
Karabük Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili sosyal medyada yer alan "nefret söylemleri"ne soruşturma
Çember-15 operasyonlarında aranan 2 bin 840 kişi yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'dan başlayarak riskli yerleşim yerlerimizi de depreme hazırlıklı hale getireceğiz

Benzer haberler

Galatasaraylı Vinicius, Okan Buruk ile beraber çalışmaktan memnun

Galatasaraylı Vinicius, Okan Buruk ile beraber çalışmaktan memnun

Galatasaraylı futbolcu Zaha: Şampiyon olacağımızı düşünüyorum

Galatasaraylı futbolcu Derrick Köhn: Galatasaray çok büyük bir takım ve hayalim Galatasaray'da oynamaktı

Galatasaray Kulübü, HDI Sigorta ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı

Galatasaray Kulübü, HDI Sigorta ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı
Galatasaray'dan MHK toplantısının sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili açıklama

Galatasaray'dan MHK toplantısının sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili açıklama
Galatasaray Fan Token sahibi taraftarlar, futbolcularla buluştu

Galatasaray Fan Token sahibi taraftarlar, futbolcularla buluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet