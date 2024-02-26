Dolar
31.12
Euro
33.77
Altın
2,027.31
ETH/USDT
3,153.30
BTC/USDT
53,301.00
BIST 100
9,334.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Futbol

Galatasaraylı futbolcu Icardi, Antalyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'ye verilen 1 maç men cezasını onadı.

Emre Doğan  | 26.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
Galatasaraylı futbolcu Icardi, Antalyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek

İstanbul

Icardi, bu akşam Antalyaspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılı takımın Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı mücadelede rakip takım taraftarına yönelik hakareti sebebiyle bir maç men ve 19 bin 500 lira para cezasına çarptırılan Icardi için yapılan itirazın incelendiği bildirildi.

Arjantinli santrfora bu sebeple verilen 1 maç men ve 19 bin 500 lira para cezasına itirazın kısmen kabul edildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Sübut bulan ihlalin FDT'nin 36. maddesi ile düzenlenen 'Sportmenliğe Aykırı Hareket' ihlali niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT'nin 36 ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 39 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına, eylemini haksız tahrik altında işlemiş olduğu anlaşıldığından FDT'nin 12. maddesinin uygulanması neticesinde 1 resmi müsabakadan men ve 19 bin 500 lira para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, bir üyenin sübut, iki üyenin cezanın tayini yönünden karşı oyuyla, oy çokluğu ile karar verilmiştir."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB Harita Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK diri fay hatlarını araştıracak
Avcılar’da 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı
Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler Ankara'da düzenlenen törende anıldı
TBMM Milli Savunma Komisyonu'ndan Kayseri'deki savunma sanayisi firmalarına ziyaret
YTB'nin "Soydaş Edebiyatı Destek Programı" başvuruları devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet