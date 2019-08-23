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Spor, Futbol

Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi: Galatasaray'ı seçerken zorlanmadım

Galatasaray'ın yeni transferi Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı takımı tercih ederken zorlanmadığını söyledi.

Ercan Çakar   | 23.08.2019
Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi: Galatasaray'ı seçerken zorlanmadım

İstanbul

Galatasaray'ın yeni transferi Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı takımı tercih ederken zorlanmadığını söyledi.

İtalya'nın Monaco ekibinden kiralanan Fransız futbolcu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Galatasaray'da güzel bir ortamın olduğunu anlatan Nzonzi, "Çalışanlar dahil, tüm takım arkadaşlarım bana çok fazla yardımcı oldu. Burada bir aile gibiyiz. Onlara teşekkür ediyorum. Galatasaray iyi bir takım ve çok da kaliteli oyunculara sahip. Seçim yaparken çok zorlanmadım. Basit bir seçim oldu." diye konuştu.

Transfer sürecinde Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder ile görüşüp görüşmediğine yönelik bir soru üzerine Steven Nzonzi, "Bu konu hakkında Cengiz ile görüşmedim. Çünkü kendime göre hareket etmeyi tercih ediyorum. Herkesin farklı görüş ve düşünceleri var. Bu konuda kendi görüşlerime daha fazla değer veriyorum." ifadelerini kullandı.

Nzonzi, teknik direktör Fatih Terim'in büyük bir kariye sahip olduğunu vurgulayarak, "Fatih Terim'in çok önemli bir hoca olduğunu biliyorum. Hem takım hem de ülke adına büyük işler yaptığını biliyorum. Onun istediklerini yapmak için, takım ve taraftarımız için elimden gelenin en iyisini yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray taraftarından övgüyle söz eden Nzonzi, "Galatasaray'ın muhteşem bir taraftarı var. Ben bunu daha önce birçok oyuncudan duydum ve birçok videodan gördüm. Sezon boyunca onlar için en iyisini yapmaya çalışacağım." şeklinde görüş belirtti.

Fransız futbolcu, takım arkadaşları Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli ile aynı dili konuşmanın adaptasyon konusunda kendisi için bir avantaj olduğunu da sözlerine ekledi.

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