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Spor, Futbol

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, ülkesinde ameliyat edildi

Galatasaray Kulübü, Arjantinli golcü futbolcu Mauro Icardi'nin ülkesinde ameliyat edildiğini duyurdu.

Mutlu Demirtaştan  | 02.12.2024 - Güncelleme : 02.12.2024
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, ülkesinde ameliyat edildi

Istanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mauro Icardi, bugün Buenos Aires’teki Santorio Las Lomas Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasındaki Tottenham maçında sakatlanan Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edilmişti.

Yıldız futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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