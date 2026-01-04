Dolar
43.02
Euro
50.41
Altın
4,331.80
ETH/USDT
3,141.60
BTC/USDT
91,280.00
BIST 100
11,498.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'dan Berkan Kutlu için veda mesajı

Galatasaray, yeni dönemde devam etmeyeceği 27 yaşındaki futbolcu Berkan Kutlu için veda mesajı yayımladı.

Emre Doğan  | 04.01.2026 - Güncelleme : 04.01.2026
Galatasaray'dan Berkan Kutlu için veda mesajı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikte kazandığımız başarılar ve yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun."

2021-2022 sezonu başında Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Berkan Kutlu, sarı-kırmızılı formayla 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la telefonda görüştü
Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
Balıkesir'de 8 gündür kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
Şırnak'ta bir evin üzerine çığ düştü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Galatasaray'dan Berkan Kutlu için veda mesajı

Galatasaray'dan Berkan Kutlu için veda mesajı

Trabzonspor Teknik Direktörü Tekke: En büyük hedeflerimizden bir tanesi bu kupayı kazanmak

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: Çok iyi iki takım mücadele edecek

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç'tan transfer çalışmalarına yönelik açıklama

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç'tan transfer çalışmalarına yönelik açıklama
Galatasaray'ın Trabzonspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Trabzonspor maçının kamp kadrosu belli oldu

İstanbulspor, 100. yılını kutluyor

İstanbulspor, 100. yılını kutluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet