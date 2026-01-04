Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: Çok iyi iki takım mücadele edecek
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Mauro Icardi, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın yapılacak Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Gaziantep Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamada bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep'te bulundukları için mutlu olduklarını dile getirerek, "Bizim için Süper Kupa önemli ve değerli. Galatasaray olarak daha önce bu kupayı defalarca kazandık. Üstüne çalıştığımız her kupa önemli. İki takım, bu dönem zor zamanlar geçiriyor. Afrika Uluslar Kupası'nda olan oyuncularımız var. Ligdeki tempo nedeniyle de çok fazla maç trafiği var. Sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zaman zaman zorlanıyoruz. Bu durum Trabzonspor için de geçerli. Çok iyi iki takım mücadele edecek. Çok başarılı bir teknik adamla, başarılı bir sezon geçiren bir Trabzonspor var. Bizim de hem Avrupa'da hem de Türkiye'de hedeflerimiz var. Umarım sakatlıkların olmadığı, oyunun güzel olduğu bir maç olur." ifadelerini kullandı.
Kamp yapamadıklarını anlatan Buruk, "Birkaç antrenman yaptık. Oyuncularımız, biraz dinlendi. Çok yoğun bir tempodan çıktılar ve biraz dinlendiler. Bir hazırlık süreci olmadı. Bir kamp dönemi geçirsek, ilerleyen dönem için daha iyi olabilirdi. Sakatlıklar da bizi zorluyor. Bizim Avrupa ve lig maçlarımız başlayacak. Buralara sakatlık olmadan girmek önemli. O döneme hazırlanıp girmek daha iyi olabilirdi. Bu organizasyona da hazırlık maçı gibi bakıyoruz. Aynı zamanda bu maçlara ciddi bir şekilde de bakıyoruz. Elimizdeki en iyi oyuncularla sahaya çıkacağız. Bir taraftan da ligde kazandığımız tempoyu devam ettirmeye çalışacağız. Oyun içerisinde değişiklikler yapacağız. En önemli şey, sakatlık olmadan bu dönemi geçirmek." diye konuştu.
"Trabzonspor'un geçen seneden yükselen bir performansı var"
Trabzonspor'un gösterdiği performansın çok değerli olduğunu vurgulayan Buruk, şunları kaydetti:
"Ne kadar çok takım yarışın içerisinde olursa, bir teknik adam olarak o kadar ben mutlu olurum. Trabzonspor'un geçen seneden yükselen bir performansı var. Bir futbol adamı olarak mutlu oluyorum. Bu bir yarış. Yarışta da birbirinizle rakipsiniz. Rakibinizi geçmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Maçlarını seyrederken puan kaybetmesini istiyorsunuz. Bu sert yarışta önümüzde çok fazla yol var. Beşiktaş uzak gözükse de sonuçta bu futbol. Samsunspor ve Beşiktaş da hala bu yarışın içerisinde. Galatasaray olarak bu dönemde taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Güçlü olmamız gereken bir zamandan geçiyoruz. Lig ve Avrupa maçlarımız var. Kaosa ihtiyacımız yok. Bu başarıyı birlikte götürebilmek için birbirimize sıkı sıkıya bağlanmalıyız. Çok önemli bir aydayız. Birlikte olmaya çok ihtiyacımız var."
Transfer döneminin çok zor olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, "Transfer, dışarıdan kolay gözüküyor. Sanki her istediğimiz oyuncuyu alabiliriz gibi gözükür ama burada çok detay var. Çok önemli bir takımdayız. Getireceğimiz oyuncuların kaliteli olması lazım. Çok fazla deneme şansımız olmuyor. Özellikle transferde geçtiğimiz yaz 5 oyuncu aldık. Direkt kadromuzda oynayabilecek oyuncuları tercih ettik. Bu transfer döneminde de bunu istiyoruz. Önemli bir kadroya sahibiz. Kadroya ekleyeceğimiz oyuncular var. Hiç bilemediğiniz süreçlerden geçiyorsunuz. Bir anda 8-9 oyuncu kadromuzdan eksildi. Bu bize ders oldu. Bu süreçleri atlatmak zor oluyor. Hem Avrupa'da hem ligde devam edecek bir takım olmak istiyoruz. Bu süreçte kadromuzu koruyarak, bize katkı sağlayacak oyuncuları almak istiyoruz. Berkan Kutlu, bize veda etti. Ona teşekkür etmek istiyorum. Şampiyonluklarda önemli rol oynadı. Yusuf Demir ile de konuştuk. Onunla da yollarımızı ayırma kararı verdik." dedi.
Türk futbolunda şiddetin arttığını dile getiren Okan Buruk, "Burada bizim de hatalarımız var. Kendi hatalarımı da kabul ediyorum. İnsanların birbirine olan kinini nasıl ortadan kaldırabiliriz diye düşünmeliyiz. Sosyal medya yüzünden statlarda yaşanan şiddetin önüne geçemiyoruz. Ortamı sakinleştirmek için şansımız var. Futbol, çok önemli. Herkes, futbol üzerinden hayatını konuşuyor. Gündemi bu yüzden sadece futbol oluşturuyor. Bunun sebebi de futbolun çok sevilmesi. Bunun için çaba sarf etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.
Icardi: Yarın büyük bir rakibe karşı oynayacağımızın farkındayız
Sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Mauro Icardi, takım olarak bir kupa daha kazanmak istediklerini aktararak, "Bu maç bizim için çok önemli. Çok fazla maç oynuyoruz. Bu maça da adapte olmamız gerekiyor. Finalde olmak için yarın kazanmamız lazım. Hazırlıklarımızı yaptık. Yarın büyük bir rakibe karşı oynayacağımızın farkındayız." dedi.
Icardi, zor bir sakatlık atlattığını dile getirerek, "İyi bir şekilde döndüm. 7-8 ay içerisinde en iyi halimle dönmeye çalıştım. Sağlık ekibi ve teknik ekip, bana çok destek oldu. Dakikalar almaya başladım. Şu anda çok daha iyi durumdayım." şeklinde konuştu.
Arjantinli yıldız, Gheorghe Hagi'yi geçerek kulüp tarihinde Süper Lig'de en fazla gol atan yabancı oyuncu olmasıyla ilgili ise "Hagi, Galatasaray ailesi için önemli bir kişi. Bir döneme imzasını atmış birisi. Bu rekoru kırmak çok büyük bir onurdu. İlerde gelecek oyuncular da benim rekorumu kıracak. Futbolun güzelliği bu. Ben, bu hikayenin bir parçası olduğum için çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.