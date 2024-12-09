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Spor, Futbol

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada, "Barış Alper Yılmaz'ın sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Emre Doğan  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

İstanbul

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Net Global Sivasspor ile oynanan maçta rakip takım oyuncusu Rey Manaj'ın sert faulüne maruz kalan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği iç yan bağlarında zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Rakip takım oyuncusunun sert müdahalesi nedeniyle sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

Sivasspor müsabakasında ağrı hisseden Victor Osimhen'in ise sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi.

İki futbolcunun tedavisine başlandığı belirtilerek, sahalara geri dönüş süreleriyle ilgili herhangi bir zaman verilmeyeceği ve yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyirlerine göre hareket edileceği kaydedildi.

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