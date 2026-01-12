Dolar
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'da Fethiyespor maçının kamp kadrosu açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında yarın deplasmanda Nesine 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Can Öcal  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
Galatasaray'da Fethiyespor maçının kamp kadrosu açıklandı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Uğurcan Çakır, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan kafilede yer almadı.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina

