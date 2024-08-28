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Spor, Futbol

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce görevinden istifa etti

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, görevinden istifa etti.

Bozhan Memiş  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce görevinden istifa etti

Istanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Yüce'nin bugün yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği belirtilirken "Kendisine kulübümüze bugüne kadar verdiği katkılardan ötürü teşekkür ediyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

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