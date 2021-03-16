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Galatasaray Kulübü, futbol takımının kaptanı Fernando Muslera için Türk Telekom Stadyumu'nda sözleşme yenileme imza töreni düzenleniyor.
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Spor, Futbol

Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal vefat etti

Berad Büyük,Fatih Gazioğlu   | 16.03.2021
Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal vefat etti

İstanbul

Galatasaray Klübünden yapılan açıklamada, Erhan Önal'ın vefat ettiği bildirildi.

Açıklamada, "1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bakan Kasapoğlu'ndan taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Önal'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk sporunun efsane isimlerinden Erhan Önal’ın vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türk futboluna ve Galatasaray Kulübüne önemli hizmetlerde bulunmuş merhum Erhan Önal'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve başta Galatasaray Kulübü olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum."

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