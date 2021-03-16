Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal vefat etti

İstanbul
Galatasaray Klübünden yapılan açıklamada, Erhan Önal'ın vefat ettiği bildirildi.
1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) March 16, 2021
Merhuma Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/WUE0hNERvt
Açıklamada, "1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Bakan Kasapoğlu'ndan taziye mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Önal'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türk sporunun efsane isimlerinden Erhan Önal’ın vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türk futboluna ve Galatasaray Kulübüne önemli hizmetlerde bulunmuş merhum Erhan Önal'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve başta Galatasaray Kulübü olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum."