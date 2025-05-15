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Spor, Futbol

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: Birinci kupayı kazandık, bundan sonraki hedefimiz diğer şampiyonluğumuzu ilan etmek

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, bu hafta ikinci kupayı kaldırmak istediklerini söyledi.

Ömer Faruk Salman  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: Birinci kupayı kazandık, bundan sonraki hedefimiz diğer şampiyonluğumuzu ilan etmek

Gaziantep

Buruk, stadyumdan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, kupayı kazanmanın kendilerine nasip olduğunu belirterek sevincini dile getirdi.

Oyuncularına teşekkür eden Buruk, tüm oyuncuların maç ayırt etmeksizin aynı konsantrasyon ile oynadığını aktardı.

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Elde edilen başarıda en büyük payın oyuncularda olduğunu anlatan Buruk, şunları kaydetti:

"Taraftarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Trabzonspor takımını ve taraftarına da teşekkür ediyorum. Emek verip, mücadele edip, finale kadar geldiler ancak kazanan biz olduk. İki takım da bugün bir futbol şölenine imza attı. O yüzden iki takımı ve taraftarını da tebrik ediyorum."

Tecrübeli çalıştırıcı, Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ile yapacakları maç için taraftara bir mesajı olup olmadığı yönündeki soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Bu hafta iki kupa kazanma şansımız var. Birincisini kazandık, bundan sonraki hedefimiz diğer şampiyonluğumuzu ilan etmek. Bunun için istekliyiz ve heyecanlıyız. Moral ve motivasyonumuz tabii ki çok yüksek. Oyuncularımızla birlikte aynı isteği, arzuyu, mücadeleyi taraftarımız önünde göstermek istiyoruz. Daha hiçbir şey bitmedi, pazar günü önümüzde işi bitirme şansımız var. Bunu da başarmak istiyoruz."

Osimhen açıklaması

Okan Buruk, maçın ardından taraftarın "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor" şeklindeki tezahüratlarının hatırlatılması üzerine, "Taraftarımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Osimhen'de gerçekten burada inanılmaz bir başarıya imza atıyor. Sadece saha içerisindeki oyunu değil, saha dışındaki yaptıklarıyla da bence takıma kattıklarıyla, arkadaşlarına kattıklarıyla, bizimle olan ilişkileriyle inanılmaz bir başarıya imza atıyor. Tabii ki hepimiz onun kalmasını istiyoruz." diye konuştu.

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