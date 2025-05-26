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Spor, Futbol

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, AA'nın canlı yayınına katılacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin sorularını yanıtlayacak.

Emrah Oktay  | 26.05.2025 - Güncelleme : 26.05.2025
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, AA'nın canlı yayınına katılacak

Istanbul

RAMS Park'ta bugün gerçekleştirilecek yayında Okan Buruk, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmede bulunacak.

AA abonelerinin canlı alacakları yayın, saat 14.00'te başlayacak, AA sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek.

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