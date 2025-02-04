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Spor, Futbol

Galatasaray, savunma oyuncusu Victor Nelsson'u Roma'ya kiraladı

Galatasaray, savunma oyuncusu Victor Nelsson'un İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'ya 2024-2025 sezonu sonuna kadar satın olma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

Metin Arslancan  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Galatasaray, savunma oyuncusu Victor Nelsson'u Roma'ya kiraladı

İstanbul

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin de 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson'un sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatılmış olup, futbolcumuzun 2024-2025 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda AS Roma ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, AS Roma, kulübümüze 500 bin avro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir."

İtalyan ekibinin, Danimarkalı oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanması durumunda, sarı-kırmızılılara 10 milyon avro ödeyeceği aktarıldı.

Anlaşmada ayrıca maksimum 2 milyon avro olmak üzere şarta bağlı bonusun da yer aldığı bildirildi.

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