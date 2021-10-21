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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rusya’da Lokomotiv Moskova maçının ardından Lokomotiv Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
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Spor, Futbol

Galatasaray, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini 1-0 yendi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. hafta maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini deplasmanda 1-0 yendi.

Ercan Çakar   | 21.10.2021
Galatasaray, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini 1-0 yendi Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

İstanbul

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini 1-0 mağlup etti.

Başkent Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray ikinci yarıda oyuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği golle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik elde eden Galatasaray, 7 puanla liderliğini sürdürdü. Günün diğer maçında sahasında Olimpik Marsilya ile 0-0 berabere kalan Lazio, 4 puanla ikinci sırada yer aldı.

Olimpik Marsilya 3 puanla üçüncü basamakta bulunurken, galibiyeti olmayan Lokomotiv Moskova ise 1 puanla son sırada kaldı.

Galatasaray, gruptaki dördüncü maçını 4 Kasım Perşembe günü İstanbul'da Lokomotiv Moskova ile yapacak.

Kerem Aktürkoğlu gol sayısını 4'e çıkardı

Lokomotiv Moskova karşısında Galatasaray'a galibiyeti getiren golü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlarda 4. kez ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, daha önce Süper Lig'de bir, Avrupa Ligi eleme maçlarında ise iki kez topu filelere yolladı.

İlk yarı 

Galatasaray'ın,  Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibiyle yaptığı maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

16. dakikada ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Kerk, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terk eden Muslera'nın dokunduğu top, Kerk'e çarparak yandan dışarı gitti.

38. dakikada Kerk'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Maradishvili'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

İkinci yarı 

54. dakikada soldan kullanılan korner atışında ceza sahasında topla buluşan Nelsson'un vuruşunda kaleci Guilherme, meşin yuvarlağı güçlükle üstten kornere çeldi.

55. dakikada bu kez Cicaldau'nun sağdan kullandığı korner atışında, arka direkte Babel'in yaptığı kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

59. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortasında Mustafa Muhammed'in ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

81. dakikada Morutan'ın sağdan yerden ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Guilherme'den döndü.

82. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Morutan'ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasında kaleci Guilherme ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve Galatasaray, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

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