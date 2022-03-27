Dolar
14.84
Euro
16.30
Altın
1,958.25
ETH/USDT
3,158.60
BTC/USDT
44,720.00
BIST 100
2,175.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Polonya’dan özel uçakla getirilen 185 Ukraynalı yetim çocuk ve bakım personelini, Antalya Havalimanı’nda Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar karşılıyor N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu başladı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Futbol

Galatasaray Kulübünün mali kongresinde ibra oylaması sona erdi

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda, 2021 yılında görev alan yönetimlerin ibrası için gerçekleştirilen oy verme işlemi sona erdi.

Ercan Çakar   | 27.03.2022
Galatasaray Kulübünün mali kongresinde ibra oylaması sona erdi

İstanbul

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen ve GSTV'den canlı yayınlanan kongrede, 2021 yılında görev yapan merhum Mustafa Cengiz ile Burak Elmas yönetimlerinin faaliyetleri kapalı oylama usulüyle mali ve idari yönden ibraya sunuldu.

Kongrede üyeler, yaklaşık 5 saati aşkın sü e kurulan 8 sandıkta iki ayrı dönem için oylarını kullandı. Genel kurulda daha sonra oy sayımına geçildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 1254, Hong Kong'da 8 bin 841 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 13 bin 849 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 70 kişi hayatını kaybetti
KKTC'ye girişte kabul edilen aşılar listesine TURKOVAC eklendi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 976 bin 505'e çıktı
Kovid-19'la mücadelede 'Rehavete kapılmadan aşı olmaya devam edilmeli' uyarısı

Benzer haberler

Galatasaray olağanüstü seçime gidecek

Galatasaray olağanüstü seçime gidecek

Galatasaray Kulübünün mali kongresinde ibra oylaması sona erdi

Burak Elmas: Vicdanım rahat, sizlerin verdiği her türlü karara saygı duyuyorum

Abdurrahim Albayrak: Galatasaray Kulübünü Gomis yönetemez

Abdurrahim Albayrak: Galatasaray Kulübünü Gomis yönetemez
Galatasaray Kulübünün eski başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu yönetim kurulunu eleştirdi

Galatasaray Kulübünün eski başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu yönetim kurulunu eleştirdi
Galatasaray Kulübünün mali kongresi başladı

Galatasaray Kulübünün mali kongresi başladı