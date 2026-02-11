Dolar
43.64
Euro
51.87
Altın
5,076.46
ETH/USDT
1,999.50
BTC/USDT
68,257.00
BIST 100
13,835.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.
logo
Spor, Futbol

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: Juventus'a karşı hepimizin aklına kazınan, tarihe geçen zaferleri geçmişte kazandık

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 17 Şubat Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk edecekleri İtalya ekibi Juventus karşısında galibiyet alacaklarına inandığını söyledi.

Can Öcal  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: Juventus'a karşı hepimizin aklına kazınan, tarihe geçen zaferleri geçmişte kazandık Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

Özbek, RAMS Park'ta gerçekleştirilen şubat ayı olağan divan kurulu toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın vefat eden eski futbolcusu Candemir Berkman için başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Özbek, "Futbol takımımız, Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdürürken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Her maçın çok önemli olduğu kritik aylara doğru ilerliyoruz. Önümüzdeki hafta son 16 turu için Juventus ile önemli bir maça çıkacağız. Juventus'a karşı hepimizin aklına kazınan, tarihe geçen zaferleri geçmişte kazandık. Önümüzdeki salı günü de böyle bir zafer gecesi olacağına inanıyorum. Tüm taraftarlarımızı ligde cuma günü oynayacağımız ikas Eyüpspor ve sonrasında salı günü Juventus ile oynayacağımız maça davet ediyorum. 90 dakika susmayan bir Ali Sami Yen, bizim en büyük gücümüz." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gayrimenkul projeleri ile ilgili çalışmalara devam ettiklerini aktaran Özbek, "Galatasaray Adası'nda kazık çalışmamız olacak. Kalamış'ta da gerekli projelerimizi tamamladık. Aslantepe'nin projesi için ruhsatımızı almak üzereyiz. Nisan ayının başında veya ortasında büyük bir temel atma töreni yapacağız. Kemerburgaz'da altyapı tesislerimiz için çalışmalara devam ediyoruz. Mecidiyeköy'deki rezidans projesinin teslimatını mayıs ayında yapacağız. Riva'da da ikinci aşama başladı. Satışlarımız gayet iyi. Stadımızın da yenilenmeye ihtiyacı var. Çalışmalarımızı yapıyoruz." şeklinde konuştu.

"Galatasaray'ın geleceğini kurmak için harcamalar yapıyoruz"

Galatasaray'ın sportif faaliyetlerinin en başarılı şekilde sürdürülmesi için bu projelere ihtiyaç duyduklarını aktaran Özbek, "Mecidiyeköy, Ada ve Kemerburgaz'a vurgu yapmak istiyorum. 31 Mayıs 2025 tarihinde yaptığımız değerlendirme çalışmalarında bu üç gayrimenkulümüzün değeri 6 milyar 83 milyon lira civarında bulundu. 1,5 senede bu gayrimenkullerimizin değeri 3 milyar 316 milyon lira arttı. Bu üç proje için bu süre zarfında yaklaşık 60 milyon dolar para harcadık. Galatasaray'ın geleceğini kurmak için harcamalar yapıyoruz. Galatasaray'ı fersah fersah rakiplerinin önüne geçirecek projeleri yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Özbek, Galatasaray'ın dışarıdan yıpratılmaya çalıştığını dile getirerek, "Yorumcusu, gazetecisi, şarkıcısı, türkücüsü ve mankeni, organize bir şekilde bunu yapıyor. Söylemler, birbirinin aynı. Sanki birileri, düğmeye basmış 'Konular bunlar, hücum.' demiş. Onları yıldıran tek şey, gösterdiğimiz bütünlük. Ben bir yerde federasyon başkanına 'Sakın şu konuya girme. İşimize bakalım.' demişim. Galatasaray Kulübü Başkanı gitmiş 'Biz çok sıkıntıdayız. Bu sene şampiyon olmamız lazım. Camianın içinde sıkıntı var.' demiş. Bunu söyleyen kişiler, ne Galatasaray camiasını tanıyor ne Galatasaray Kulübünün başkanını tanıyor ne de Galatasaray'ın değerlerini biliyor. Böyle bir şey, Galatasaray'ın aklından geçmez. Söyleyen kişilerin, başkanları karıştırdığını düşünüyorum. Zerre kadar bunlardan etkilenmiyoruz. İfade ettiğim projelerin hepsinde sonuca yaklaştık. Niyetimiz Türk sporuna ve Galatasaray'a hizmet etmek." ifadelerini kullandı.

Florya projesinin ihalesini yaptıklarını aktaran Özbek, "Beklediğimiz gelirin küçük bir kısmıyla Bankalar Birliği anlaşmasındaki hesabımızı kapattık. Geride kalan kısmının nasıl kullanılacağını anlattık. Yaptığımız işlerin yanlış tarif edilmesinin kimseye bir faydası yok. Riva'da ikinci aşama başladı. Gerçekten hepimizin çok beğeneceği rakamlara ulaşacağız. 550 tane villamız var. Satışlarımız, iyi gidiyor. Bu projeler, genel kurulun onayından geçti. Bazı yanlış bilgiler, divan üyelerine ifade edilmemeli. Aldığımız yetkiyle bu projeleri yapıyoruz. Camia dışında bize saldıranlara malzeme vermemeliyiz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Gürlek'ten yeni görevine ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Erzurum halkına "veda" mesajı
Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı
Türkiye'den Kanada'daki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Adalet ve İçişleri Bakanlıklarında devir teslim törenleri yapıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: Juventus'a karşı hepimizin aklına kazınan, tarihe geçen zaferleri geçmişte kazandık

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: Juventus'a karşı hepimizin aklına kazınan, tarihe geçen zaferleri geçmişte kazandık

Sokak röportajıyla gündem olan taraftar için Trabzonspor adeta yaşam şekli

Kayserispor, Radomir Djalovic yönetiminde 0,87 puan ortalamasında kaldı

Trabzonspor, Fatih Tekke ile İstanbul takımları karşısında iyi grafik sergiliyor

Trabzonspor, Fatih Tekke ile İstanbul takımları karşısında iyi grafik sergiliyor
Antalyaspor iç sahada puan kaybetmek istemiyor

Antalyaspor iç sahada puan kaybetmek istemiyor
Hakem Atilla Karaoğlan'ın hedefi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev almak

Hakem Atilla Karaoğlan'ın hedefi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev almak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet