Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas: Türk futbolu ciddi bir kaosla uğraşmakta

Ankara
Ankara JW Marriott Oteli'nde yapılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulunun yapıldığı salonun dışında basın mensuplarına açıklama yapan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kısa süre önce yönetime geldik ama problemlerin "kişisel isimlere zimmetlenmiş durumda olduğunu" gördüğünü dile getirdi.
Süregelen, çözülememiş birçok kronik problemin olduğunu vurgulayan Elmas, "Futbolu özerk yapan bizlerin verdiği kararlar ve bizler futbola sahip çıkmak zorundayız. Kulüpler Birliği, son dönemde birlikte hareket ederek Türk futbolunun ortak sorunlarını açık şekilde dile getirdi. Bütün kulüpler de bunu yapmak zorunda." diye konuştu.
Galatasaray Spor Kulübü olarak kimseyle kavgalarının olmadığını ancak çözümlerle ilgili çok ciddi bir iradenin bulunduğunu vurgulayan Elmas, "Çözümlerin kısa zamanda elde edilebilmesi ve tüm liglerdeki kulüplerin sorunlarının çözümleri için bütün irademizi ortaya koymaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Rekabeti sahaya indirmek istediklerini aktaran Elmas, şöyle devam etti:
"Bizim seçtiğimiz federasyonumuzun da bunu gerçekleştirmesini istiyoruz. Adaletten şikayeti olmayan kimse yok. Hatta buna federasyon yönetim kurulundaki bazı arkadaşlarımızı da katabiliriz. Artık cesur davranmak, değeri düşmeye devam eden Türk futbolunu buradan çıkarmak ve rekabeti sahaya indirmek, Türk futbolunda adaleti sağlamak ve TFF nin denetimini herkese eşit şekilde yapmasını sağlamak zorundayız. "
"Bütün sorunları birlikte çalışarak halletmemiz lazım"
Kulüpler Birliği olarak tüm başkanların imzasıyla sorunların ortaya konduğuna dikkati çeken Elmas, "Bunlar tüm kulüplerimizin sorunları. Ciddi bir vergi sorunuyla uğraşıyoruz. Tahkim Kurulu, Disiplin Kuruluyla ilgili başkanın da bizimle olduğu çok verimli bir toplantı yapıldı ama yetmez. Kısa zamanda diğer bütün sorunları da birlikte çalışarak halletmek lazım." diye konuştu.
Federasyonundan sorunların çözülmesi yönünde acil beklentilerinin olduğunu çünkü TFF'nin Türk futbolunu yani kulüpleri temsil ettiğini vurgulayan Elmas, "Lütfen konuları kişilere olan husumet ya da sempatiye indirgemeyelim. Kişileri sevdiğimiz için onların üzerine gitmemeyi veya sempati duyduğumuz için yanlışı desteklemeyi bırakalım. Burada mevzubahis Türk futbolu. " dedi.
"Türk futbolunu cesur olarak, gücümüzü, oylarımızı ortaya koyarak kaostan çıkarmamız lazım." diyen Elmas, şöyle devam etti:
"Zorlu bir pandemi dönemi geçirdik ama pandemi döneminden önce de Türk futbolu değeri düşüyordu. Bu yeni bir şey değil. Dolayısıyla kronikleşmiş tüm problemleri, İddia gelirleri problemlerini, yayıncı kuruluş problemini, vergi problemini, kurullardaki adalet problemini hakemlerle ilgili problemleri halletmezsek yeni birçok kaos sezonuna daha gireriz. Kurullardan memnun kulüp başkanı hiçbir ligde görmedim. Demek ki sistemde bir yanlış var. Sistemdeki problemleri de kişilere zimmetleyerek bunlardan kurtulamadığımızı da gördük. Federasyonlar değişti biz problemleri yaşamaya devam ettik. Dolayısıyla hep birlikte bu çözümlerin arkasına ciddi şekilde bir irade koyup federasyona da hızlı şekilde çözmesi için gerekirse yardım gerekirse de baskı yapmak mecburiyetindeyiz."
"Üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız"
Galatasaray Spor Kulübü olarak her ligdeki tüm kulüplerimizin hakkını savunmaya devam edeceklerini belirten Elmas, "Türk futbolunun buradan çıkması için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız ve bunu görev addediyoruz." dedi.
"Biz TFF'nin idare etmesini değil Türk futbolunu yönetmesini istiyoruz ve bizler adına yönetmesini istiyoruz." ifadesini kullanan Elmas, "Problemler konusunda ayrışmıyoruz, çözümler konusunda da ayrışmamamız lazım. Hızlı çalışarak problemleri acil çözmemiz lazım." diye konuştu.
Çözüm odaklı her şeye sonuna kadar destek vermeye hazır olduklarını dile getiren Elmas, sözlerini şöyle tamamladı:
"Yayıncı kuruluşla problem varsa federasyonumuz bu konuyu halledemiyorsa sebeplerini bizimle paylaşırsa biz de kulüpler olarak onlara yardımcı oluruz. Sorunları çözmek için ilk önce sorunların sebeplerini doğru teşhis etmek çözümü doğru belirlemek ve arkasına irade koymak lazım. Bu formüle biz her zaman destek olacağız buna devam edeceğiz. Bugün oylanacak kurullarla ilgili çok önemli değişiklik de maalesef bu sene yetişmeyecek. Tüm kulüplerimizin hakkını kendi hakkımız olarak görüyoruz. Tüm kulüplerimizin de bu anlayışla hareket etmesini rica ediyoruz. Zaten gergin olan pandemiden çıkmış Türkiye'yi daha fazla germeye futbol kulüpleri olarak hakkımız yok. Oyunu güzelleştirme görevimiz var. Federasyonumuzun buradaki görevini doğru şekilde oynayarak bunu organize etmesi ve bunu doğru şekilde yapmasını arzu ediyoruz."
Ahmet Ağaoğlu: "Tarlada çalışan biz ürünümüzü pazarlayan, siz"
Trabzonspor Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yaptığı konuşmada yayıncı kuruluşla yaşanan sıkıntıların kulüplerden kaynaklandığı şeklinde bir algı oluştuğunu ifade ederek, "Fazla hesaplara detaylara ve eleştirilere girmeden... Tarlada çalışan biz ürünümüzü pazarlayan siz. Bir kereye mahsus veya iki kereye mahsus indirim yapılmış olabilir, bu kapıyı biz sonuna kadar açtık, sonuna kadar da böyle gidecek anlamının çıkmadığını bunun bunu ifade etmediğini sürekli anlattık." dedi.
Yayın gelirinin kulüpler için önemine işaret eden Ağaoğlu, "Alt kulüplerinin kulüp başkanlarının ne tür sıkıntılar içinde olduğu, aynı zamanda Süper Lig kulüpleri, Anadolu kulüplerinin gelirlerinin yüzde 60-90'ının naklen yayın gelirinden kaynaklandığını düşünürsek, birkaç kulüp başkanımızın, özellikle Sivasspor Kulübü Başkanımızın parayı kasada görmeden transfer yapmadığını hepimiz biliyoruz, takdir ediyorum kendisini. Böyle bir sıkıntının yaşandığı yerde eğer her şey güllük gülistanlıksa yüzde 25 peşinimizi bu ayın sonuna, en geç 15 Ağustos tarihine kadar istiyoruz, bu konuyu kapatıyorum. Fazla da tartışma yaratmak istemiyorum. Ama ciddi sıkıntı vardır, yayıncı kuruluşla alakalı olarak çok ciddi sıkıntı vardır... Pandemi oldu indirin, enflasyon oldu indirin, kur arttın indirin... Netice itibarıyla dönüp bakınca TMSF'deyken 2 milyon 300 civarı olan abone sayısı bugün 1 milyon 300'lere düşmüş durumda. Kendi ticari başarısızlıklarının bedelini ülke futboluna ödetemezler. Benim Kulüpler Birliği Başkanı olarak söyleyeceğim bu kadar." şeklinde konuştu.
Futbol ailesinin genel sıkıntısının birlikte çözülmek zorunda olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, "Türk futbolunun sorunlarını futbol ailesi ve paydaşları çözer. Bunun dışındaki hiçbir iradenin bizim irademizin üzerinde bir güce sahip olamayacağını ifade etmek istemiyorum." ifadesini kullandı.
Yabancı oyuncu sınırlaması konusuna da değinen Ahmet Ağaoğlu, şunları kaydetti:
"Bizim görüşümüz şu; Yerli oyuncuyu yabancı oyuncuyla rekabet edebilir bir düzeye taşımadıktan sonra konulan sınırlamalar, 1960-1970'lerde konulan ithalat yasağının bir farklı versiyonu olmaktan öteye geçemez. Biz yerli oyuncunun yabancı oyuncuyla mücadele seviyesini artırmadıktan sonra konulan yasağın hiçbir faydası olmayacaktır. Rekabet düzeyine geldiğimiz zaman zaten yasak koymaya ihtiyaç kalmayacaktır. Kulüpler Birliği olarak birkaç kulübümüzle birlikte sürekli öneri getiriyoruz. Rezerv lig dedik, B ligi dedik, farklı versiyonlar da öne sürdük. Bunların altyapısı yapılmadan, sağlıklı bir altyapı sistemi oluşması ve gençlerimizin rekabet edebilir mücadele düzeyi yüksek bir ligde oynamadan yabancılarla rekabet etmesi mümkün değil. Bu konuyla alakalı Federasyonla hala görüşüyoruz. Dün akşam sabaha karşı tartışma konularından birisi buydu. Altınordu Kulübü Başkanımızın yaptığı sunum bu işin altyapısı aslında. Gençlerimizin mücadele anlamında önünü açmak Türkiye Futbol Federasyonu'muzun görevi. "Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.