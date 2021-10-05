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Spor, Futbol

Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas: 100 gün vaatlerimizi yüzde 77,1 oranında gerçekleştirdik

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, 100 günlük görev sürelerinde vaatlerinin çok büyük bölümünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ercan Çakar   | 05.10.2021
Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas: 100 gün vaatlerimizi yüzde 77,1 oranında gerçekleştirdik

İstanbul

Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulüpte seçim döneminde verdikleri vaatler doğrultusunda hazırlanan raporu Galatasaray Televizyonu'nda açıkladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas, açılış konuşmasında, "Biliyorsunuz Galatasaray başkanlık seçimlerinde 100 gün vaatlerimizi açıklamıştık ve '100 gün sonra kendi karnemizi kendimiz hazırlayacağız' sözünü vermiştik. İşte o gün geldi. Yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı tüm şeffaflığıyla konuşmak için tüm Galatasaraylıların karşısındayız. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki vaatlerimizin büyük bir bölümünü gerçekleştirdik. Bazı vaatlerimizinse çalışmaları hala devam ediyor. Yönetime geldiğimiz ilk haftalarda Galatasaray'ın başka ihtiyaçları olduğunu da tespit etmiştik. Bu konular için de kendimize bazı sözler vermiştik. O yüzden vaatlerimizin dışında ekstra çalışmalarımız da oldu. Bugün geldiğimiz durumu anlatmak için yaklaşık 100 sayfalık bir sunum hazırladık. Genel bir tablodan bakarsak, 100 gün vaatlerimizi yüzde 77,1 oranında gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Hazırlanan raporun detaylı sunumunu Galatasaray Kulübü Kurumsal İletişim Direktörü Ahu Özyurt yaptı.

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