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Spor, Futbol

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Bazı eksikliklerimiz var

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün mali yapısı çerçevesinde ara transfer döneminde futbol takımının eksiklerini gidereceklerini söyledi.

Ercan Çakar   | 28.12.2022
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Bazı eksikliklerimiz var

İstanbul

Nef Stadı'nda Süperpar Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ ile yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özbek, ara transfer döneminde dikkatli hareket edeceklerini belirterek, "Bazı eksikliklerimiz var. Bu manada teknik kadronun ve hocamızın vereceği raporla, yönetim kurulunun belirlediği finansmanı çakıştırmak suretiyle, ihtiyaç olan noktalara transfer yapacağız. Teknik kadromuz da çalışıyor. Detayları vermek istemiyorum ama iki yönüyle çok ciddi çalışma içindeyiz. Sadece performans açısından değil. Çok dikkat etmemiz gereken kulübün finansal yapısı var. Bu iki yapıyı çakıştırmak suretiyle gereken eksiklerimizi gidereceğiz." diye konuştu.

Dursun Özbek, transferin çift yönlü bir süreç olduğunu vurgulayarak, "Gelen ve gidenler oluyor. Eksiği olanlar gider, ihtiyaç olanlar gelir. Galatasaraylıların bu konuda endişe etmemesi lazım. Biz eksiğimizin de farkındayız, fazlamızın da farkındayız. Hepsinin bilincindeyiz. Sevgili Erden Timur bir dakika bile ilgisini Florya'dan kesmiyor. Transfer sezonu birkaç gün sonra açılacak. Orada da hareketlerimiz, ne yapacağımız net olarak gözükecek. Bugün bir isim ya da mevki belirtmek yanlış olur." ifadelerini kullandı.

"Gomis'in performansından son derece memnunum"

Dursun Özbek, Fransız futbolcuları Bafetimbi Gomis'ten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Özbek, Gomis ile ilgili soru üzerine, "Gomis'in performansını yorumlamaya ihtiyaç var mı? Son maçtaki performansını çok önemli buluyorum. Galatasaray'a büyük katkı vermiştir. Gomis, Galatasaray'a çok yakışan, Galatasaray'a her şeyini veren bir sporcu. Efendiliği, mütevazı davranışlarıyla öne çıkan bir sporcu. Bu kişiliğin yanında sportif manada da Galatasaray'a büyük destek olmuştur. Gomis'in performansından son derece memnunum. İnşallah bu sezon Galatasaray'a büyük hizmetleri olacak. Sezon sonu itibarıyla da değerlendirmemizi yaparız." şeklinde konuştu.

"Cemal kardeşim hala görevlerinin başında"

Dursun Özbek, başkan yardımcısı Cemal Özgörkey'in bazı görevlerinden alındığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Cemal kardeşimle bu seçime beraber girdik ve başarılı da olduk. Bu tip haberlerin ne anlam taşıdığını anlamakta zorlanıyorum. Cemal kardeşim hala görevlerinin başında. Yapılan bir işin nasıl yorumlandığı çok önemli. Özellikle Türkiye'nin geldiği ekonomik koşullar çerçevesinde sponsorluklarda daralma var. Bunun için 'Galatasaray Kulübü bünyesinde daha geniş bir sponsorluk komitesi kuralım.' dedik. Bu sponsorluk komitesinin çalışmalarını yapması için yeni bir kuruluş kurduk. Herkesi davet ettim. Bu komitenin yürütme işini de sevgili kardeşim Niyazi Yelkencioğlu'na verdim. Yeni kuruluşla ilgili durum bu olmasına karşın, 'Cemal Bey'i görevden aldı, ona görevi verdi.' diye bir şey yok. Ben açıklamayı çok net yaptığımı düşünüyorum. Cemal Bey'in görevleri aynen devam ediyor. İşin gerçeği de budur."

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