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Spor, Futbol

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında 15 Ocak Pazar günü Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk edecek Galatasaray Petrol Ofisi, derbi hazırlıklarına devam etti.

Emrah Altunkaya   | 12.01.2023
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü Fotoğraf: Arife Karakum/AA

İstanbul

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Metin Ülgen yönetimindeki antrenmanın ilk bölümü basına açık olarak gerçekleşti.

Koşunun ardından ısınma hareketleriyle antrenmana başlayan futbolcular ardından çeşitli saha oyunları gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde duruldu.

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