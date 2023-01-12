Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

İstanbul
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Metin Ülgen yönetimindeki antrenmanın ilk bölümü basına açık olarak gerçekleşti.
Koşunun ardından ısınma hareketleriyle antrenmana başlayan futbolcular ardından çeşitli saha oyunları gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde duruldu.
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