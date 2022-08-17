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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus ve futbolcu Gustavo Henrique, Viyana’da karşılaşmanın oynanacağı Viola Park’ta düzenlenen basın toplantısında soruları cevaplıyor.
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Spor, Futbol

Galatasaray, Işık Kaan Arslan ve Eren Aydın'ı Sarıyer'e kiraladı

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 17.08.2022
Galatasaray, Işık Kaan Arslan ve Eren Aydın'ı Sarıyer'e kiraladı

Istanbul

Galatasaray Kulübü, Işık Kaan Arslan ve Eren Aydın'ın Sarıyer Kulübü'ne kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Işık Kaan Arslan ve Eren Aydın'ın, 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferleri konusunda Sarıyer Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

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