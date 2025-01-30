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Spor, Futbol

Galatasaray ile yollarını ayıran Ziyech, Katar ekibi Al-Duhail'e transfer oldu

Katar ekibi Al-Duhail, Galatasaray ile yollarını ayıran 31 yaşındaki Faslı milli futbolcu Hakim Ziyech'i kadrosuna kattı.

Fatih Erel  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Galatasaray ile yollarını ayıran Ziyech, Katar ekibi Al-Duhail'e transfer oldu

Istanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, Faslı sağ kanat oyuncusunun "kendisine gelen teklifler yerine Al Duhail'i tercih ettiği" belirtildi.

Ziyech, bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta sahaya çıktı.

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