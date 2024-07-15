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Spor, Futbol

Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi

Galatasaray Futbol Takımı, hazırlık maçında Almanya 2. Futbol Ligi (Bundesliga 2) temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a 5-2 mağlup oldu.

Emrah Oktay  | 15.07.2024 - Güncelleme : 15.07.2024
Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi

Linz

Avusturya'nın Linz kenti yakınlarındaki Geinberg kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, ikinci hazırlık maçında Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf ile karşılaştı.

Linz'deki Raiffeisen Arena'da yapılan müsabakaya Galatasaray; Batuhan Şen, Leo Dubois, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Michy Batshuayi 11'iyle başladı.

Fortuna Düsseldorf, 22. dakikada Emmanuel Iyoha, 25. dakikada ise Jona Niemiec'in kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. Mücadelenin 35. dakikasında Kerem Demirbay'ın ayağından gelen golle farkı 1'e indiren Galatasaray, devre arasına 2-1 geride girdi.

Okan Buruk, ikinci yarıya Tete-Yusuf Demir değişikliğiyle başladı. Tecrübeli teknik adam, 68. dakikada Hakim Ziyech ve Efe Akman, 78. dakikada Sergio Oliveira, Halil Dervişoğlu ve Kazımcan Karataş, 86. dakikada ise Eyüp Aydın, Ali Yeşilyurt, Gökdeniz Gürpüz ve Eren Aydın'ı oyuna sürdü.

Sarı-kırmızılı ekip, 60. dakikada Mertens'in kaydettiği jeneriklik golle 2-2 beraberliği yakaladı. Fortuna Düsseldorf, 64. dakikada Danny Schmidt, 73. dakikada Matthias Zimmermann ve 83. dakikada Karim Affo'nun golleriyle müsabakayı 5-2 kazandı.

Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Avusturya temsilcisi LASK'a 3-2 yenilmişti.

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