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Spor, Futbol

Galatasaray, genç futbolcu Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı

Galatasaray, 18 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Ünyay'ı transfer etti.

Süha Gür  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Galatasaray, genç futbolcu Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Arda Ünyay'ın transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Arda ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.

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