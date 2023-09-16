Galatasaray, bu sezon 218 milyon avro ile tarihi gelir elde etti

İstanbul
Timur, sarı-kırmızılı kulübün Kemerburgaz'da yapımı süren Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen eylül ayı divan kurulu toplantısında futbol takımıyla ilgili sunum gerçekleştirdi.
Yıllara göre Galatasaray'ın kıyaslamalı transfer harcamaları ve gelir-gider dengesiyle ilgili veriler paylaşan Timur, "Bu sezonki kadromuzun yaş ortalaması 25,9. Oldukça genç bir kadro kurduk. En yaşlı aldığımız oyuncu 32 yaşındaki Cedric Bakambu ve Günay Güvenç. Aldığımız Hakim Ziyech, geçen sezon ara transferde evraklar yetişmediği için son dakika Paris Saint Germain'e gidemedi. Zaha'ya bir sene önce 70 milyon avro bonservis veriliyordu. Ndombele, 62 milyon avroya, Sanchez ise 42 milyon avroya Tottenham'a transfer oldu. Ndombele, Tottenham tarihinin en yüksek bedel ödediği transferiydi." diye konuştu.
Bu sezon kurdukları kadronun kalitesine vurgu yapan Erden Timur, "Bu sezonki net ücret giderleri, 49,1 milyon avro. Bunda sponsorluk katkısı da var. Sponsorlukları çıkardığımızda maaş bütçesinin Galatasaray'a maliyeti 39,1 milyon avroya düşüyor. Bugüne kadarki en çok yıldız oyuncuyla kurulan takımlardan bir tanesi. Herkesin hatırladığı Drogba, Sneijder ve Melo'lu dönemdir. Türk futbol tarihinde ilk kez böyle bir kadro kuruldu. Bu yıl kadromuzda 13 Drogba, Sneijder, Melo ayarında futbolcumuz var. Seviye ve beklenti o kadar yükseldi ki Ndombele geldiğinde 'yani' denildi. Ancak bu oyuncu geçen sezon Napoli şampiyon olurken 40 maça çıkmıştı." ifadelerini kullandı.
Sportif AŞ Başkan Vekili Timur: Bu sezonki gelirimiz 218 milyon avro
Sportif AŞ Başkan Vekili Timur, sarı-kırmızılı kulübün bu sezon 200 milyon avro geliri geçtiğini dile getirdi.
Yayın gelirinin geçmiş yıllara göre çok büyük oranda düştüğünü aktaran Timur, "Bu sezonki gelirimiz 218 milyon avro. Bunun çok önemli bir bölümü gerçekleşti. Bu tarihin en yüksek geliridir. Bir önceki sezon gelirimiz 79,9 milyon avroydu. Bu 218 milyon avroya giden iş, yayın geliri bu kadar düşerken yapıldı. Bu sezonki futbolcu maaş gideri, toplam gelirimizin yüzde 22,5 oldu. Bu da tarihin en düşük seviyesidir. Bunun içinde oyuncular için olan sponsorluk yok." şeklinde bilgi verdi.
Futbol kamuoyuna çağrıda bulunan Timur, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Buradan Türkiye Futbol Federasyonundan UEFA'sına veya bağımsız kuruluşuna kadar çağrıda bulunuyorum. Herkes bizi onlarca kez denetlesin. Ahlaklı ve doğru bir şekilde iş yapmanın bu memleketteki karşılığı körü körüne, bilmeden, verisiz ve gayretsiz eleştirilmek olmaması lazım. Muhataba sorarak tüm verileri almak mümkün. Rakip takımlar bazı şeyler konuşuyor. Her türlü denetime hazırım. Buna tüm sözleşmeler dahil. Zerre kadar herhangi bir şey olmadığı anlaşılana kadar günlerimi, haftalarımı, aylarımı ayırmaya hazırım. Bazı şeyleri içime sindiremiyorum. Gerçekten doğru iş yapmaya çalışıyorum. Denetiminin sonsuz yapılmasını rica ediyorum ki herkesin, 'Bu kelimesi kelimesine doğrudur.' demesini istiyorum, bekliyorum."
Timur, Galatasaray'ın futbol şubesi operasyonları haricinde gelir kısmıyla da ilgilendiğini anlatarak, "Ben, sadece futbolla ilgilenen, giderin sorumlusu gibi aksettiriliyorum. Gelir-gider farkının geçen sezona göre artmasının yüzde 70-80'inde birebir görüşmeler yaptım. Gelirin çok önemli bir kısmında çok büyük gayretim ve emeğim olduğunu söylemek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Konuşmasını birlik ve beraberlik çağrısıyla sonlandıran Erden Timur, sunumunun ardından üyeler tarafından uzun süre coşkuyla alkışlandı.
Galatasaray Başkanı Özbek: Bu kadro, sahip olduğumuz imkanları değerlendirme açısından da çok değerli
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Kemerburgaz'da yapımı süren Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen eylül ayı divan kurulu toplantısında görevde bulundukları 14 aylık süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.
Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un Galatasaray'a çok büyük katkı verdiğini belirten Özbek, "Erden kardeşim, 2022'de başlayan süreçte çok zor bir görev üstlendi. Gecesini gündüzüne katarak çalıştı ve Türk futbol tarihinin en yüksek değerli kadrosunu kurulmasında da çok büyük katkıları oldu. Bu kadro, sahip olduğumuz imkanları değerlendirme açısından da çok değerli. Kendisine büyük bir teşekkür gönderiyorum. Erden'in Galatasaray'a katkısı sadece futbolla ilgili değil. Nerede Galatasaray'ın ihtiyacı varsa, sponsorluklarda, inşaatlarımızda orada. Erden kardeşimin Galatasaray'a katkısı çok büyük. Kendisine şahsım, yönetim kurulum ve Galatasaray camiası adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Yakında borsada sermaye artışı yaptıklarını hatırlatan başkan Özbek, "540 milyon lira olan Sportif AŞ'nın sermayesini 1 milyon 80 bin liraya yükselttik. Çok başarılı bir sermaye artışı oldu. Katılım yüzde 100'e yakındı. Emeğe geçenlere teşekkür ederim." dedi.
Dursun Özbek, bu sezon elde ettikleri gelire vurgu yaparak, "Kulüplerin yaşaması için gelirlerini arttırmaya ihtiyacı var. Galatasaray Kulübü tarihinde rekor seviyede sponsorluklara imza attık. Onun için gelirimiz 200 milyon avronun üzerine çıkıyor. Sponsorluklarla ilgili çalışmalarımız bitmedi. İnşallah genel kurulda yeni sponsorluklar ilave ederek bu rakamı büyüterek sizinle paylaşırız." ifadelerini kullandı.
"Konuştukça sataşmalar, etrafta bizi paçamızdan aşağı çekmeye çalışan insanlar artıyor"
Dursun Özbek, projelerini anlattıkça kendilerini aşağı çekmeye çalışanlar olduğunu ileri sürdü.
Kulübün devam eden projeleri olduğuna değinen Özbek, "Riva projesi, bugüne kadar Galatasaray'a yaklaşık 170 milyon dolar fayda sağladı. Şu anda birinci ve ikinci fazlar bitmiş durumda. Üçüncü fazın çalışmaları yapılıyor. Önümüzde yaklaşık 130 tane villa, yaklaşık 30 bin metrekarelik imar stoku var. Bugünkü satış fiyatlarıyla hesapladığımızda yaklaşık 2,5 milyar lira çerçevesinde. Zaman içinde inşaat maliyetlerine bağlı olarak satış fiyatlarının artacağını göze aldığımızda ifade ettiğimiz rakamların yukarı gideceği kesin." değerlendirmesinde bulundu.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Mecidiyeköy'deki rezidans projesiyle ilgili bilgi vererek, şunları kaydetti:
"Mecidiyeköy'de yaptığımız tanıtımda büyük kısmını sattık. Ziraat Bankası ile yapılan anlaşmada Florya'daki araziyi almakta kullandığımız 1 milyar 85 milyon liralık kredinin teminatında buradan gelecek kaynağı gösterdik. Mecidiyeköy'deki satışların tamamı Ziraat Bankası'nda bloke oluyor. Hafta başında hesapta 848 milyon lira nakit, yaklaşık 260 milyon liralık senet vardı. Ziraat Bankası ile konuştum. 1 milyar 85 milyon liralık borcumuzun 848 milyon lirasını ödedik. Faizler artık rahatsız edici boyutlara geldi. Şu anda pazarlık halindeyiz. Tamamını kapatmak için bir teklif sundum. Dün bir toplantı yaptık. Büyük ihtimal kabul edecekler. Önümüzdeki hafta büyük ihtimal Florya arazisi için çektiğimiz kredi tamamen ödenmiş olacak. Mecidköy'deki daireleri sattık. Öncelikle 1 milyar 85 milyon liralık borcumuzu ödedik. Geriye orada yaklaşık 700 milyon liralık gayrimenkulümüz var."
Florya projesinİN Galatasaray'ın geleceğini dizayn edeceğine değinen Özbek, "Artık rakam telaffuz etmek istemiyorum. Çünkü konuştukça sataşmalar, etrafta bizi paçamızdan aşağı çekmeye çalışan insanlar artıyor. Buradan onlara sesleniyorum. Biz yukarı gitmeye çalışıyoruz. Sen de benimle gel yukarı. Ancak onlar, 'Hayır sen yukarı gitme. Ben seni aşağı çekeyim.' anlayışında. Onun için bazı şeyleri telaffuz etmeye korkuyorum. Değerli Galatasaraylılar, Florya projesi Galatasaray'ın geleceği olduğunu bilin. Ne olur bize bu çalışmalarda destek verin." şeklinde görüş belirtti.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Galatasaray Adası'nın yanı sıra Kemerburgaz, Seyrantepe ve Büyükçekmece'deki arazilerle ilgili bilgi verdi.
"Sevgi iklimini kaybedersek bu projeleri yapmayız, başarılı olamayız"
Başkan Özbek, camiada oluşan barış ve sevgi iklimini sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.
Mali ve sportif başarılarında birlik ve beraberliğin etkili olduğunu aktaran Özbek, "Yaptığımız tüm çalışmaların bir gayesi var. Galatasaray'ımızı rekabet ettiği tüm branşlarda sürdürülebilir sportif başarıyla çocuklarımıza, torunlarımıza gurur duyduğumuz bir şekilde bırakmak. Bugün için tüm camiamızda bir sevgi iklimine ihtiyaç olduğunu söyledik. Bu sevgi iklimini sağlamamız durumunda her türlü zorluğu yeneceğimize inandık. Bugün geldiğimiz nokta da tam bunun tezahürü. Bugün projelerimizi yapıyoruz, gelirlerimizi artırdık, sportif başarılarda en öndeyiz. Bunun bir tek sebebi, camiamızda oluşan sevgi ve barış iklimi. Eğer onu kaybedersek bu projeleri yapmayız, başarılı olamayız." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.