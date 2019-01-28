İSTANBUL

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB), spor kulüplerinin borçlarını yapılandırma çalışmasını, devletin mali durumlara bir çözüm arama yolu olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu, TFF ve TBB'nin çalışması hakkındaki bilgilendirme gündemiyle olağanüstü toplandı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda açıklamada bulunan Mustafa Cengiz, konuyla ilgili bilgi verme durum ve konumunda olmadıklarını kaydetti.

Cengiz, aldıkları ham bilgileri üyelere aktaracağını vurgulayarak, "Sevgili devletimizin bu konuda atacağı adımları netleştirmeden ve henüz ne olduğunu bilmeden tahmini bir şeyler diyemeyiz." dedi.

"Devletimize kalpten teşekkür ederim

"Acaba devletin borçlu olan kulüplere el mi koyma niyeti var?" şeklinde tepki ve algı olduğunu anlatan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, şöyle devam etti:

"Spor kulüpleri, yıllarca bir kayyum endişesi taşıdı. 'Acaba devletimiz bu yoldan yönetimlere, kulüp idarelerine, genel kurul iradelerine el mi koymak istiyor?' diye düşündü. Başından beri içinde bulunduğumuz temaslar ve irtibatlara göre böyle bir şey olmadığını ifade edebilirim. Resmi olarak böyle bir taleple, niyetle, gizli ajanda ile his bile olarak karşılaşmadık. Devletin, artık başka çıkış noktası kalmayan ve dünya çapındaki kulüplerle yarışan kulüplerimizin içine düştüğü mali durumlara bir çözüm arama yolu olarak görüyoruz. Ne yapabiliriz diye devlet de düşünüyor. Devlet, milletinin mensubu olduğu bu sosyal camialara destek olmak istiyor. Bunun için devletimize kalpten teşekkür ederim. Ben devletten geldim. Devletle küsemezsiniz, kavga edemezsiniz. Sadece devlete yardımcı oluruz."

"Devlet, 'biz nasıl yardımcı oluruz' diye düşünüyor"

Mustafa Cengiz, devletin spor kulüplerine yardımcı olmak için uğraştığını söyledi.

Çalışma kapsamında yeni borçlanmanın olmayacağını vurgulayan Cengiz, şunları kaydetti:

"Devlet, 'biz nasıl yardımcı oluruz' diye düşünüyor. Bu asla yeni bir kredilendirme değil. Biz, 'Bize yeni bir kredi verin. Bu paraları alalım, transfer yapalım, harcayalım.' demedik. Devlet, bir kredilendirme yapmıyor. Bu içinde bulunduğumuz borçluluk durumunda, kulüplerin kısa vadeli borçları ötelenecek. Daha önce biz benzerini yaptık. Ağustos ayında 380 milyon lirayı, iki banka ile kısa vadeli borçları tersine çevirdik. Döviz bazlı borçları da azaltarak daha rahat bir duruma geldik. Devlet bir öteleme yapmak istiyor. Biz devlete '10 yıl yapın, ilk 4 yılı ödemesiz olsun.' dedik."

Yapılandırma çalışmasının detaylarıyla ilgili kendilerine bir bilgi gelmediğini anlatan Mustafa Cengiz, "Bize henüz bir teklif yapılmış değil. Bütün dökümleri, nakit akış tablolarını verdik. Ülkemizin geçici de olsa ekonomik sıkıntılarının içinde, spor kulüplerine böyle bir desteğin gelmesi müthiş bir şey. Siyasi tepkiler oluyor. Bunu öldürmeye çalışıyorlar. 'Devlet bu yardımı yapmasın, Ziraat Bankası çiftçinin bankası, neden spor kulüplerine para veriyor?' diyorlar. Böyle bir şey yok. Amaç, borcu öteleme ve nefes alma. Önümüze gelince bakacağız. Asla Galatasaray'a zarar verecek, onu yük altına sokacak iş yapmayız." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yetki tavsiyesine yanıt

Görüşlerin ardından yeniden söz alan Mustafa Cengiz, projenin detaylarının belli olmasından sonra olağanüstü genel kurula giderek yeni yetki alması tavsiyesiyle ilgili görüş bildirdi.

Kendilerine genel kurulun yetki verdiğini vurgulayan Cengiz, şöyle devam etti:

"Mahremiyet içinde olması gereken mali durumlar vardı. Hızlı hareket etmeliyiz. Bu ay sonuna kadar 6-7 milyon avro ödemem gerek. Yapmam gereken transferler var. Ben ölmüşüm... Devlet, 'al sana su, bu suyum bedelini de 10 sene sonra öde.' diyor. Ben 'Dur bekle. Genel kurul toplayayım.' dersem bana 'Git yoluna.' derler. Bizim bu yapılandırmaya girip, girmeyeceğimiz de meçhul. Bizim bu yapılandırmanın hangi bölümüne gireceğimiz de meçhul. Bizler, Abdurrahim Albayrak ile ciddi teminatlar verdik. Size yardım etmek isteyen devletin de iştahını kapatma tehlikeniz var. Ben hiçbir gelirimi alamıyorum. Hepsi rehin altında. Bütün yönetici arkadaşlarım biliyor. Ben bunda rahatlama görmezsem niye ötelendirmeye girmeyim ki, girmem."

"UEFA, bu desteği müthiş olumlu karşıladı"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, UEFA'nın borç yapılandırmasını olumlu karşıladığını bildirdi.

UEFA ile konuyu görüştüklerini anlatan Cengiz, "UEFA, borsaya kote ve Avrupa kupalarına katılma durumundaki 4 büyük kulüp ile görüştü. UEFA, bu desteği müthiş olumlu karşıladı. UEFA, bu nedenle çok önemli bir direktörünü Türkiye'ye atadı. Çalışmayı, siyasi bir baskı veya özerk yapıya müdahale değil, tam tersine futbolun gelişmesi için çok önemli bir katkı olarak gördü." değerlendirmesinde bulundu.

Yönetim kuruluna tavsiye

Olağanüstü divan kurulu toplantısında, yönetim kuruluna tavsiye kararı alındı.

Toplantı sonunda yapılan oynamada, yönetim kuruluna, TFF ve TBB'nin borç yapılandırma projesinin detayları belli olduğunda, onay ve görüş almak için olağanüstü genel kurul toplaması tavsiyesinde bulunuldu.

Muhabir: Emrah Oktay