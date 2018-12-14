Futbolda haftanın programı

İSTANBUL
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig
Bugün:
20.30 Göztepe-Bursaspor (Bornova)
Yarın:
13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)
13.30 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)
16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
16 Aralık Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Yeni Malatya)
16.00 Kayserispor-Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)
17 Aralık Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ülker)
Spor Toto 1. Lig
Bugün:
19.00 İstanbulspor-Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Yarın:
13.30 Afjet Afyonspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Zafer)
13.30 Gençlerbirliği-Gazişehir Gaziantep (Yeni Eskişehir)
16.00 Balıkesirspor Baltok-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)
16.00 Kardemir Karabükspor-Denizlispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16 Aralık Pazar:
13.30 Giresunspor-Hatayspor (Giresun Atatürk)
13.30 Altay-Osmanlıspor (İzmir Atatürk)
16.00 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)
16.00 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)