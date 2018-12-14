Kasımpaşa, Konyaspor'a konuk oluyor

İSTANBUL

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Geçen haftayı mağlubiyetle kapatan iki takımın mücadelesini hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Ligde çıktığı 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 26 puan ve averajla ikinci sırada girdi. Yaptığı maçların 5'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 4'ünü yitiren Atiker Konyaspor ise 21 puan ve averajla 8. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa'da sakatlıkları devam eden Abdul Rahman Khalili ile İlhan Depe, Atiker Konyaspor karşısında görev yapamayacak.

İki takım arasında geçen sezon ilk yarıda oynanan maçı Kasımpaşa evinde 2-1 kazandı. İkinci yarıdaki müsabakadan ise Atiker Konyaspor sahasında 2-0 galip ayrıldı.

Muhabir: Emre Doğan