Geleneksel Türk okçuluğu Kültürel Miras listesi yolunda

UNESCO'nun 13. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetler Arası Komite Toplantısı'na Dünya Etnospor Konfederasyonu da gözlemci olarak katıldı.

İSTANBUL

Etnospor Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Mauritius'un başkenti Port Louis'da Swami Vivekananda International Convention Centre'da (SVICC) geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen komite toplantısına, Türkiye heyetinin yanı sıra, Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Sekreteri Sami Serdar ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Safiye Baki Nalcıoğlu gözlemci olarak katıldı.

Komitenin 13. oturumuna üye Avusturya, Azerbaycan, Cibuti, Çin, Ermenistan, Filipinler, Filistin, Guatemala, GKRY, Hollanda, Jamaika, Japonya, Kamerun, Kazakistan, Kolombiya, Kuveyt, Küba, Lübnan, Mauritius, Polonya, Senegal, Sri Lanka, Togo ve Zambia ülke temsilcileri katıldı.

Komite toplantısı öncesi sözleşmeye akredite STK temsilcilerinin bir araya geldiği NGO Forum gerçekleştirildi.

Forumda STK'ların rolleri, deneyim paylaşımı gibi konuların yanı sıra, sivil toplumun somut olmayan kültürel miras konusunda toplumda farkındalık arttırıcı, diyalog geliştirici ve kültürel mirasların yaşatılmasını teşvik edici işlevlerine dikkati çekildi.

Toplantı için komite üyesi ülkeler, taraf devletler, akredite sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlarının temsilcilerinin de dahil olduğu 128 ülkeden 821 katılımcı kayıt yaptırdı.

Toplantıda Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne adaylık dosyalarının görüşmeleri de ele alınarak listeye 7 unsur kaydedildi.

Ayrıca İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi'ne adaylık dosyaları görüşmeleri sürdürülürken, Türkiye'nin Azerbaycan ve Kazakistan ile olarak sunduğu Dede Korkut-Korkut Ata Mirası: Kültürü, Efsaneleri ve Müziği adlı dosya görüşülerek Temsili Liste'ye alındı.

Bu kararla birlikte Türkiye'nin, biri Acil Koruma Listesi'nde, 16'sı da Temsili Liste'de olmak üzere toplam miras sayısı 17'ye yükseldi.

2019 döneminde incelenecek dosya sayısının, 5'i çok uluslu ve 46'sı ulusal olmak üzere toplam 51 olduğu belirtilirken, aday dosyalar arasında Türkiye tarafından önerilen ve gelecek yıl İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi'ne kaydettirilmesi beklenen "Geleneksel Türk Okçuluğu" dosyası da bulunuyor.

Toplantı sonunda 14. Hükümetler Arası Komite Toplantısı'nın 9-14 Aralık 2019 tarihleri arasında Kolombiya'nın başkenti Bogota'da gerçekleştirilmesine karar verildi.

Muhabir: Mücahit Türetken