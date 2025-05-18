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Hollanda Eredivisie'de şampiyon PSV

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) 34. ve son hafta maçında PSV, deplasmanda Sparta Rotterdam'ı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Selçuk Buğra Gökalp  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Hollanda Eredivisie'de şampiyon PSV

Ankara

Sparta Stadı'nda oynanan maçta Hırvat orta saha oyuncusu Ivan Perisic'in 27. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip, ilk yarıyı bu skorla önde kapattı.

Karşılaşmanın 49. dakikasında PSV lehine verilen bir penaltı, VAR kararıyla iptal edilirken sadece 3 dakika sonra Sparta Rotterdam, Hollandalı orta saha oyuncusu Gjivai Zechiel'in golüyle eşitliği yakaladı: 1-1.

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Hollandalı golcüsü Luuk de Jong'un 58. dakikada fileleri havalandırmasıyla bir kez daha öne geçen PSV, ABD'li oyuncusu Malik Tillman'ın 84. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı: 1-3.

Müsabakayı 3-1 kazanan ve puanını 79'a yükselten PSV, Ajax'ın bir puan önünde 26. şampiyonluğunu elde etti.

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