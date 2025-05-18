Hollanda Eredivisie'de şampiyon PSV
Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) 34. ve son hafta maçında PSV, deplasmanda Sparta Rotterdam'ı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
Ankara
Sparta Stadı'nda oynanan maçta Hırvat orta saha oyuncusu Ivan Perisic'in 27. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip, ilk yarıyı bu skorla önde kapattı.
Karşılaşmanın 49. dakikasında PSV lehine verilen bir penaltı, VAR kararıyla iptal edilirken sadece 3 dakika sonra Sparta Rotterdam, Hollandalı orta saha oyuncusu Gjivai Zechiel'in golüyle eşitliği yakaladı: 1-1.
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Hollandalı golcüsü Luuk de Jong'un 58. dakikada fileleri havalandırmasıyla bir kez daha öne geçen PSV, ABD'li oyuncusu Malik Tillman'ın 84. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı: 1-3.
Müsabakayı 3-1 kazanan ve puanını 79'a yükselten PSV, Ajax'ın bir puan önünde 26. şampiyonluğunu elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.