Spor, Futbol

Futbolda "ara transfer" dönemi sona erdi

Futbolda "ara transfer" dönemi olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi sona erdi.

Bozhan Memiş  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
Futbolda "ara transfer" dönemi sona erdi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamayla 2 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi, 36 gün sürdü.

Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de mücadele eden takımlar yaptıkları transferlerle kadrolarını güçlendirdi.

Benzer haberler

