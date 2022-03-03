Futbol müsabakalarında HES Kodu sorgulanmayacak

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Spor, Futbol, Koronavirüs

Futbol müsabakalarında seyirciler için HES Kodu sorgulaması yapılmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, müsabakalara HES Kodu sorgulaması yapılmadan seyirci alınacağını duyurdu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 03.03.2022
Futbol müsabakalarında seyirciler için HES Kodu sorgulaması yapılmayacak

İstanbul

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 12 yaş sınırının da kaldırıldığı belirtilerek, sporcular ile kulüp çalışanlarının Kovid-19 sağlık tedbirleri ve uygulamaları sorumluluğu kulüp yetkilileri ile sağlık ekiplerine devredildiği ve maçlarda sağlık tedbirleri kontrolörleri görevlendirilmeyeceği aktarıldı.

Kulüp doktorlarının müsabaka öncesi yapılan organizasyon toplantısına katılma zorunluluğunun da kaldırıldığına yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TFF Sağlık Kurulu olarak ülkemizin Kovid-19 ile mücadelesine önderlik eden ve Türk futbolunun her daim yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, tüm teknik ve teknolojik imkanları ile bilgi paylaşımı ve destekleri sayesinde sürecin aksaksız yönetilmesini sağlayan başta Sayın Sağlık Bakanımız olmak üzere tüm bakanlık yetkililerine, müsabakaların oynanmasına katkıda bulunan diğer tüm bakanlarımız ve yetkililere, pandeminin başlamasından bugüne kadar Kovid-19 Sağlık Tedbirleri ve Uygulamaları sürecinde, pandemi sebebiyle futbolumuzun marka değerine zarar gelmeden, adil yarışma ortamı zedelenmeden ve büyük sağlık sorunları yaşanmadan müsabakaların devam etmesi için çaba harcayan değerli kulüplerimizin vefakar sağlık ekiplerine, her aşamada yanımızda olan ve destekçimiz olan Sayın TFF Başkanımız ve yönetim kurulumuza teşekkürlerimizi sunuyoruz."

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